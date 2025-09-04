Actualité
Grand parc de Miribel-Jonage à Lyon @ Sytral Mobilités

TCL : la ligne de bus 17 désormais prolongée jusqu'à Vourles

  • par Loane Carpano

    • Depuis le 1er septembre, la ligne de bus TCL n°17 permettant de relier la gare d'Oullins à Saint-Genis-Laval dessert la commune de Vourles dans le sud-ouest lyonnais.

    Depuis le 1er septembre et pour la première fois, les habitants de Vourles peuvent emprunter les bus rouges, blancs et noirs de TCL dans leur commune. Prolongée jusqu'à la zone d'activité des Plattes, la ligne 17 permet désormais aux Vourloix de se rendre directement à Saint-Genis-Laval-Hop-Lyon-Sud, station desservie par le métro B.

    En semaine, le bus 17 dessert Vourles toutes les heures de 5 h 15 à 22 h 15. A noter que le temps de parcours entre Vourles et Saint-Genis-LAval-Hop-Lyon-Sud est d'environ 30 minutes.

    Lire aussi : Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée

    Pannekoucke simple pantin de Wauquiez ? "A la Région il n’y a qu’un seul président" se défend-il

