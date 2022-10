Touché par une nouvelle panne dimanche 16 octobre, le métro B est resté à l’arrêt pratiquement toute la journée dimanche. Un temps, les TCL avaient même envisagé que la ligne B ne puisse circuler qu’à 80% ce lundi si le problème technique survenu dimanche n’était pas résolu. Une option finalement écartée puisque le métro B fonctionne de nouveau ce lundi matin.

Selon les TCL, la panne survenue dimanche était cette fois liée à un problème "des équipements de communication (sonorisation & interphonies) indispensables au bon fonctionnement d’une ligne automatique". Tout au long de la journée, les "équipes informatiques et maintenances, accompagnées des industriels qui ont développé les nouveaux systèmes de la ligne B, ont démonté et testé tous les équipements" pour permettre la reprise du trafic.

Depuis ce matin, les équipes informatiques et maintenance, accompagnées des industriels qui ont développé les nouveaux systèmes de la ligne B, ont démonté et testé tous les équipements et les investigations sont toujours en cours.

Toutes les équipes sont mobilisées.

— TCL (@TCL_SYTRAL) October 16, 2022