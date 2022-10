Lyon : Métro B à l'arrêt, reprise du trafic vers 11h

Un incident technique sur la ligne du métro B fait qu'il est à l'arrêt depuis ce dimanche matin. La reprise du trafic est prévue pour 11h.

Après les nombreuses problématiques liées aux pannes des métros, ce dimanche matin, c'est de nouveau le métro B qui est à l'arrêt suite à un incident technique.

Des bus relais sont à disposition des usagers entre Gare d'Oullins et la Part Dieu. À rappeler que le Sytral et Keolis se sont accordés pour rembourser à hauteur de 25% les abonnés TCL du mois d’octobre à cause des pannes du métro.