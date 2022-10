Météo : jusqu’à 25°c attendus à Lyon ce lundi après-midi

Après un week-end marqué par un temps très doux, les températures restent élevées ce lundi à Lyon. Jusqu’à 25°c sont attendus entre Rhône et Saône dans l’après-midi.

Le vent de douceur qui s’est installé sur Lyon ce week-end joue les prolongations en ce début de semaine. Ce lundi les Lyonnais auront une nouvelle fois le droit à des températures peu habituelles pour le mois d’octobre et situées bien au-delà des moyennes de saison, 7°c plus hauts exactement.

Dans la matinée il fera entre 16 et 22°c, dans l’après-midi comptez jusqu’à 25°c, la maximale du jour, aux environs de 17 heures et ce soir Météo France annonce entre 22 et 20°c. Du côté du ciel, ce matin le soleil devrait être voilé par des nuages, qui devraient se dissiper sous le fort vent du sud annoncé en début d’après-midi, avec des rafales allant jusqu’à 50 km/h.