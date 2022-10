Panne géante sur le métro à Lyon, toutes les lignes à l’arrêt

Depuis 16 heures ce jeudi 6 octobre, les 4 lignes du métro lyonnais sont à l’arrêt en raison d’une panne informatique géante.

Après les problèmes à répétition du métro B ces dernières semaines, ce jeudi 6 octobre la totalité du réseau est touchée par une panne informatique. Depuis 16 heures, les métros A, B, C et D ne circulent plus. Selon nos informations, l'évacuation des voyageurs bloqués à l'intérieur des rames de métro est en cours. Des investigations sont actuellement menés par les services TCL afin d'identifier l'origine de la panne informatique qui occasionne l'arrêt des 4 lignes de métro.

Initialement prévue à 18 heures sur les 4 métros, la reprise du trafic est désormais repoussée à 20 heures sur les lignes A, B et D. Des bus relais ont été déployés par les TCL afin d'opérer les liaisons.

⏱️Heures de reprise estimée à 16h30 : 🔴Métro A : 20 heures

🔵Métro B : 20 heures

🟠Métro C : 18 heures

🟢Métro D : 20 heures@TCL_SYTRAL @SYTRALmobilites — Lyon Capitale (@lyoncap) October 6, 2022

Plus d’informations à venir sur Lyon Capitale...