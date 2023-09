Un danseur de la compagnie de danse contemporaine et hip-hop Stylistik. Crédit photo : Aimée Le Goff

Le Défilé d'ouverture de la Biennale de la danse arpentait, ce dimanche 10 septembre, la rue de la République, des Terreaux à Bellecour.

Danse contemporaine, hip hop et danses urbaines, performances artistiques...Des milliers de Lyonnais ont profité d'un défilé d'ouverture haut en couleurs et en mouvements, ce dimanche après-midi, malgré des températures élevées.

Annonçant l'ouverture de la Biennale de la danse, qui réinvestit Lyon jusqu'au 30 septembre, douze collectifs et compagnies de danse amateure se sont succédé pour parader ensemble sous un soleil brûlant, rue de la République. Au total, 3000 danseurs ont défilé, livrant des performances en lien avec le thème "arts et sports", en clin d'œil aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024.

Le cortège est parti de la place des Terreaux pour se diriger vers la place Bellecour. Pour l'occasion, le périmètre a été sécurisé et l'accès à certaines rues a été bloqué. Un dispositif qui implique de mobiliser au moins 400 agents de sécurité. Une équipe de 50 secouristes bénévoles s'est également constituée. "Avec cette chaleur, on a beaucoup de malaises", a constaté l'un d'eux, sous le barnum de la Croix-Rouge, place Louis-Pradel.

Avant les premières compagnies, le collectif ÈS et le jeune ballet du CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse) de Lyon ont assuré l'ouverture du défilé. Derrière leurs pas, c'est le char et les danseurs de la compagnie Kadia Faraux qui ont investi la rue, avec une chorégraphie baptisée Erawan, inspirée de la boxe thaïlandaise.

Le collectif d'artistes l'Endroit, implanté à Chambéry, était tout juste derrière, affublé de drapeaux jaunes et verts, pour une performance nommée fan ZONE.

Stimulée par les applaudissements et les encouragements, la compagnie Stylistik, installée à Oullins, Pierre-Bénite et à La Mulatière, a donné à voir un spectacle coloré aux influences tribales, dans sa performance baptisée Kaay Fecc !

À #Lyon , un défilé haut en couleurs et en musique, sous un soleil brûlant @BiennaleDanse 🎉☀️ pic.twitter.com/7LrUYadAFm — Aimée Le Goff (@AiLeGoff) September 10, 2023

La parade s'est clôturée place Bellecour avec le show Starting Block, de la compagnie Ruée des Arts, basée à Caluire. Comme l'indiquait Marianne Feder, adjointe à la programmation de l'événement, le défilé de la Biennale de la danse de Lyon est la plus grande parade d'Europe. Le 8 septembre, Lyon Capitale la rencontrait.