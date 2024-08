Iris et Warren. Photo fournie par les familles

Deux ans après le tragique accident qui a coûté la vie à Iris et Warren, un hommage public se tiendra ce samedi 31 août sur le Quai Maréchal Joffre à Lyon.

Le 31 août marquera deux ans depuis les obsèques d'Iris et Warren, deux enfants dont la vie a été tragiquement interrompue après un accident de trottinette, renversée par une ambulance. À cette occasion, un rassemblement public en leur mémoire est organisé ce samedi de 17h à 18h, au Quai Maréchal Joffre, lieu symbolique où se retrouveront leurs proches, soutiens et membres de la communauté.

Lire aussi : "Prenez vos responsabilités" : le cri du cœur des mamans d'Iris et Warren tués il y a deux ans à Lyon

Ce rendez-vous, à la date d'anniversaire des obsèques d'Iris et Warren à la Cathédrale St Jean qui avaient rassemblé plus de 1 000 personnes - et de leur inhumation côte à côte au cimetière de Loyasse -, vise à rendre hommage à leur mémoire, mais aussi à rappeler l'injustice que ressentent les familles face à une expertise judiciaire toujours en attente.

La veille du rassemblement, les mères d'Iris et Warren, Laure et Jessica, se sont exprimées lors d'une conférence de presse au Café 203 Fulchiron.