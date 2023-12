Où flâner à Lyon cette après-midi ?

Le soleil revenu en ce dimanche est propice à la sortie, malgré de basses températures. Aperçu des sorties où il fait bon flâner jusqu'à ce soir.

Vide dressing, boutique éphémère, expositions...Plusieurs événements sont accessibles à Lyon ce week-end. Voici quelques idées de sorties qui changent un peu les habitudes.

Expo-photo sur les métiers d'antan

Jusqu’au 28 décembre, la nouvelle exposition Manufacture du photographe Stéphan Riou met en valeur les savoir-faire d'antan, à l'atelier Les Compères, dans le 6e arrondissement de Lyon. Pendant neuf jours, l'artiste est parti immortaliser celles et ceux qui mettent en valeur les métiers d'autrefois :c coutelier, chapelier, tanneur . Ses portraits révèlent les visages et mains des personnes qui font l’artisanat et l’industrie en France.

Friperie éphémère en bas des pentes

Jusqu'à 19h, rue Terme, la friperie événementielle Yurfrip s'installe au bar à vins lyonnais Soif !, place Sathonay, pour un marché d'hiver original et festif. Dans une capsule de 100m2, de multiples stands exposent vêtements de seconde main, objets de créateurs, accessoires, mais aussi nail art, tatouages et gourmandises à déguster, en plus d'une carte de 250 vins proposée par le bar.

La boutique de la Fête des lumières ouverte

À l'approche de la traditionnelle Fête des lumières, la boutique officielle de l'événement a ouvert ses portes place Bellecour. Elle reste accessible jusqu'au 23 décembre et met surtout en vente des produits issus de l'artisanat régional, développés par des entrepreneurs lyonnais. L'occasion de donner quelques idées pour ses achats en amont des fêtes de fin d'année.

Les marchés de Noël de la métropole

À trois semaines de Noël, les marchés éphémères sont en place ! En plus de celui de la place Carnot (Lyon 2e), le marché de Noël de Saint-Priest vient de lancer sa 9e édition, tout comme celui de Bron. Une belle occasion de (re)goûter les produits du terroir, de s'offrir des cadeaux originaux, et de trouver de jolies décorations pour les fêtes.

L'exposition Briques et Antiquités à Lugdunum

C’est l’exposition la plus ludique de la ville. Intitulée Les Aventures de Brickius Maximus, cette exposition accessible au musée Lugdunum, propose un bond dans le temps pour voyager à l'époque des Romains, à travers une reconstitution historique...en briques Lego. Un événement idéal pour tous les publics, gratuit en ce premier dimanche du mois.

The Rocky Horror Picture Show à l'Aquarium-café

À 19h, l'Aquarium Ciné-café situé sur le plateau de la Croix-Rousse, fait redécouvrir l'étrangeté décalée de la comédie musicale culture des années 70, The Rocky Horror Picture Show. Avec une particularité notable pour cette séance : tout ce qui se passe à l’écran se passe dans la salle ! Une projection à vivre comme une expérience cinématographique interactive et décalée. Un "live show" sera aussi donné par la troupe burlesque The Deadly Stings.