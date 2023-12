À la gare Lyon Part-Dieu, une panne d'aiguillage retarde un TGV

En fin de matinée, un TGV Lyon-Paris est arrivé avec une heure de retard en raison d'une panne d'aiguillage. Dans la journée, d'autres trains pourraient être déviés.

Dimanche matin, les passagers du TGV Inouï 6610 au départ de Lyon Perrache et à destination de Paris-Gare de Lyon, ont dû prendre leur mal en patience. Une panne d'aiguillage au niveau de la gare de Lyon Part-Dieu a contraint le train à une déviation par Perrache puis par Mâcon, via une voie plus lente, selon les informations du Progrès. L'incident a engendré un retard de 55 minutes.

Les travaux en cours pourraient perturber la circulation d'autres trains à grande vitesse ce dimanche, mais les retards devraient être moins importants.

Le métro B sujet d'une pétition

À Lyon, c'est le métro B, en proie à de nombreuses pannes ces dernières semaines, qui a causé l'agacement des riverains, malgré la prolongation de la ligne récemment inaugurée. Exaspérés par de multiples dysfonctionnements, des usagers ont lancé une pétition fin novembre. À ce jour, plus de 4 800 personnes l'ont déjà signée.