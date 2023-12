Pour célébrer les fêtes, la Ressourcerie créative de Lyon, dans le 7e arrondissement, prévoit un programme d'ateliers avec Noël comme thématique.

Le froid hivernal s'installe dans la capitale des Gaules, et avec lui vient la période des fêtes. Jusqu'au 9 décembre, c'est aussi la Semaine nationale des ressourceries et recycleries, qui porte le thème "Noël en Ressourcerie".

Pour l'occasion, la Ressourcerie créative de Lyon (RCL) concocte un programme riche en ateliers pour préparer les fêtes de fin d'année de façon créative et économe. Couture, confection de lumignons, décorations...plusieurs rendez-vous sont programmés mais il est aussi possible de suggérer ses idées en s'adressant directement à la ressourcerie. En attendant, quatre ateliers sont prévus tout le mois de décembre :

Mercredi 6 décembre, 18H-20H - Atelier lumignons upcyclés

- Atelier lumignons upcyclés Mercredi 13 décembre, 15H-16H30 - Atelier memory personnalisé, avec la participation de l'association Cabanes

- Atelier memory personnalisé, avec la participation de l'association Cabanes Mercredi 13 décembre, 18H-20H - Atelier pochons cadeaux

- Atelier pochons cadeaux Mercredi 20 décembre, 18H-20H - Atelier café-couture

"L'objectif est de déconstruire les préjugés sur la seconde main et de montrer que préparer Noël en ressourcerie et en recyclerie, c'est s'engager pour un monde meilleur, tout en faisant du bien à son portefeuille", indique la RCL. Jusqu'au 9 décembre, 227 ressourceries en France organisent ce type d'événements et d'ateliers. La RCL sera également ouverte le samedi 9 décembre exceptionnellement pour proposer une grande vente de Noël, durant laquelle toute sa sélection sera bradée à -50%.

> Informations sur le site de la RCL.