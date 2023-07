Le dernier loueur de DVD de Lyon cesse son activité

Situé sur le plateau de la Croix-Rousse, l'Aquarium ciné-café, qui organise projections et rencontres, cesse son activité de location et vend son stock.

La location de DVD, activité témoin d'une autre époque, cesse définitivement à Lyon. Le ciné-café croix-roussien L'Aquarium (rue Dumont) a annoncé la fin de son vidéo-club, et la vente de son stock de 15 000 films, indiquent nos confrères du Figaro.

Après avoir renouvelé leur fonds durant des années, pour le plaisir des habitués, les gérants du lieu citent les évolutions technologiques, le développement de la VOD et les nouveaux besoins de la clientèle comme facteurs de la cessation d'activité, désormais caduque.

Déstockage et nouveaux projets

L'établissement reste toujours ouvert et souhaite se concentrer sur l'organisation d'ateliers et de projections hebdomadaires, en plus de rencontres avec des personnalités du cinéma. L'Aquarium café devrait également lancer bientôt un festival de documentaire et un festival lié au cinéma et à la culture Hip-Hop, toujours selon Le Figaro. Le prochain déstockage aura lieu le 9 septembre avec des DVD coûtant entre 3€ et 10€.

Cette année, un autre établissement culturel emblématique de Lyon, la librairie Raconte-moi la Terre, a également dû cesser une partie de son activité en fermant sa librairie du centre-ville. Une deuxième librairie est toujours ouverte à Bron.