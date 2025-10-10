Actualité
@Orelsan

Orelsan invité d’honneur du festival Lumière 2025 pour la Nuit Japanime

  • par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Le rappeur et cinéaste Orelsan participera au festival Lumière 2025 à Lyon. Grand amateur de culture japonaise, il présentera la Nuit Japanime à la Halle Tony-Garnier, un événement géant dédié à l’animation nippone.

    Artiste aux 12 Victoires de la musique, passionné d’animés et de mangas, Orelsan sera de passage à Lyon dans le cadre du festival Lumière 2025. Le rappeur originaire de Caen sera l'invité d'honneur de la Nuit Japanime à la Halle Tony-Garnier le samedi 18 octobre. Il viendra introduire cette séance exceptionnelle avant la sortie du film Yoroï de David Tomaszewski, qu’il a coécrit et dans lequel il joue.

    A lire aussi : À Lyon, le Festival Lumière dévoile un plateau 2025 d'exception

    La Halle Tony-Garnier se transformera pour l’occasion en l’un des plus grands cinémas du monde, projetant des chefs-d’œuvre tels que Princesse Mononoké, Your Name., Paprika ou encore Belladonna.

    Entre musique, cinéma et culture pop, le festival Lumière célèbre une nouvelle fois le croisement des arts et des générations.

    Dermatose nodulaire bovine : levée de la zone de surveillance en Savoie et Haute-Savoie

