Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne ce vendredi 10 octobre sur l'ensemble de la région lyonnaise.

    Le soleil se fait rare ces derniers jours à Lyon mais la qualité de l'air reste bonne. Ce vendredi encore, les conditions météorologiques resteront peu propices à l'accumulation des polluants. Par conséquent la qualité de l'air devrait rester moyenne à bonne sur l'ensemble de la région, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7.

    Les concentrations en dioxyde de soufre et particules fines restent faible tandis qu'elles sont moyennes pour l'ozone et le dioxyde d'azote.

