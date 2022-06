Orages à Lyon : Météo France place le Rhône en vigilance jaune

Des orages pourraient éclater dans la soirée dans le Rhône et à Lyon. Crédits : christopher via Flickr

La ville de Lyon et le département du Rhône en général sont placés en vigilance jaune face au risque d'orages dans la soirée.

Météo France a placé 29 départements en vigilance jaune orages, dont celui du Rhône. À Lyon et dans sa région, des averses orageuses pourraient notamment éclater entre 18h et minuit. Le reste de la soirée et de la nuit ne devrait pas être impactés. La même vigilance jaune est appliquée à l'Ain. En revanche, les départements limitrophes de la Loire et de Saône-et-Loire sont eux placés en vigilance orange.

Cette alerte météo est déclenchée par un épisode orageux fort entre l’Auvergne, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine. Celui-ci a débuté dans l'après-midi et se poursuit dans la soirée.