Depuis l'arrivée des écologistes à la Ville de Lyon en 2020, la végétalisation des artères lyonnaises est une priorité. À la sortie de la cinquième saison de plantation, les élus dressent le bilan.

14 hectares. "C'est le chiffre à retenir", certifie le maire de Lyon Grégory Doucet. 13,8 hectares à date pour être précis. Il s'agit là de la surface regagnée sur le bitume depuis 2020 dans la ville. Si aucun bilan chiffré n'avait été établi au début du mandat, l'édile observe : "On est bien au-delà de ce qu'on imaginait possible quand on a envisagé de faire progresser la nature en ville".

Lire aussi : À Lyon, écologistes et opposants se disputent le symbole de la rue Émile Zola

Pas loin de 12 000 arbres plantés

Pour y parvenir, 260 actions de plantation ont été menées à leur terme par la municipalité jusqu'ici : une centaine de rues végétalisées, 39 parcs ou encore 25 cours nature végétalisées dans les écoles et les crèches. Un bilan auquel s'ajoutent les plantations d'arbres : la Ville de Lyon table sur 11 800 arbres d'ici 2026, pour la plupart déjà ancrés dans la terre.

Le nombre de plantations a ainsi été multiplié par deux par rapport au mandat précédent, assurent les élus écologistes, lors de leur bilan ce mercredi 16 avril, au sein du verger situé parc des Trembles (9e arr.), aux côtés de la maire d'arrondissement Anne Braibant. "Lyon se transforme assurément, mais surtout, s'adapte aux nouvelles conditions climatiques", poursuit Grégory Doucet.

Un changement de cap permis par le vote, en 2020, d'un budget de 141 millions d'euros consacrés à la nature en ville. "On n'a jamais autant planté, jamais autant fait progresser la nature en ville et donc, on n'a jamais autant fait avancer la santé dans cette ville", insiste l'édile lyonnais.

Lire aussi : Lyon : la grande rue de la Guillotière fraîchement réhabilitée, malgré des remous derrière les vitrines

Chaque année, un verger a été créé par arrondissement. Cela porte le total à 45 vergers depuis 2020.

Les projections sur la fin du mandat en 2026

Sur la saison de plantation 2024-2025 uniquement, ce sont près de 5 hectares de bitume qui ont été transformés en espaces de nature. "Il faut faire en sorte de végétaliser au plus près, jusqu'aux façades. Il faut le faire partout où c'est possible", estime Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon en charge notamment de la végétalisation et de la biodiversité.

D'ici à la fin du mandat écologiste en mars 2026, 360 projets (terminés ou en cours) auront été portés par l'exécutif, représentant plus de 35 hectares de végétalisation. Les 14 hectares actuels seront donc "très largement dépasser", se réjouissent les écologistes.

Parmi les projets en cours ou à venir figurent, entre autres, le "bois" de la Part-Dieu, le parc des balançoires, le parc des Balmes ou encore la végétalisation de la rive droite du Rhône. Cette dernière représentera 3 hectares de repris par la nature. "Il y a énormément de travaux de réseaux sous-terrain, avant que l'on puisse planter. Le projet enclenché avant mars 2026 ? Oui, tout à fait. Une partie des travaux a déjà été faite", maintient le maire Grégory Doucet.

217 classes des écoles de la Ville de Lyon ont participé aux plantations depuis 5 ans.

Lire aussi : Lyon : un bois à la Part-Dieu, les travaux débutent pour plusieurs mois