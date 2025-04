Dans le cadre de leur 4e convention du patrimoine, l'État et la Ville de Lyon ont ciblé de nouvelles restaurations prioritaires et acté une rallonge financière.

Alors que la 4e convention patrimoine entre l'État et la Ville de Lyon devait arriver à son terme en 2024, après avoir débuté en 2019, l'adjoint au maire de Lyon Sylvain Godinot et la Direction régionale des affaires culturelles ont annoncé la prolonger jusqu'en 2026. 5,7 millions d'euros supplémentaires seront ainsi engagés en faveur de la préservation du patrimoine lyonnais, en plus des 15,5 millions d'euros mobilisés depuis 2019.

L'enveloppe totale de cette 4e convention passe donc à 21 millions d'euros, dont 4,6 apportés par l'État. Grâce à ce prolongement, la Ville prévoit de procéder à des travaux de rénovation au théâtre des Célestins, au musée de l’Imprimerie et de la communication graphique ou encore à la Bourse du Travail. Sept restaurations prioritaires ont été ciblées.

"Une 5e convention pourrait être proposée aux arbitrages de l’État et de la Ville dès le début du prochain mandat. Elle reprendrait la liste des 16 opérations priorisées techniquement, dont les 7 opérations lancées dès 2025 dans le cadre de la prolongation de la 4ème convention Patrimoine", ajoutent les services municipaux dans un communiqué. Depuis 1998, les trois premières conventions ont permis d'injecter plus de 28 millions d’euros à la restauration du patrimoine lyonnais protégé au titre des monuments historiques.

Lire aussi : Lyon : la collecte pour la rénovation des petites serres du parc de la Tête d'Or est officiellement lancée