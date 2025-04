Après une année de travaux, la grande rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été inaugurée. Un "projet consensuel", selon les élus écologistes.

La fin de mandat des élus écologistes à Lyon approche et, dans le même temps, les inaugurations de rues refaites à neuf se multiplient. La plus marquante en date, celle de la rue Émile Zola, quand élus et membres du collectif des Défenseurs de Lyon avaient manifesté leur opposition au projet. Ce vendredi 4 avril, c’était au tour de la grande rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, d’être inaugurée.

Ici, 2,8 millions ont été consacrés à la réhabilitation de cette grande rue passante. En contrebas, à l'angle de la rue Garibaldi, l’entrée se fait désormais par une seule voie de circulation, contre deux auparavant.

2 500 m2 de nouvel espace piéton

Les pistes cyclables et trottoirs élargis, mêlés aux 2 000 m2 d’espaces végétalisés, auxquels s’ajoutent notamment la plantation de plus de 70 arbres, doivent offrir un cadre plus agréable aux habitants. "En consultation publique, à chaque fois, ce sont les scénarios de végétalisation maximum qui ont été privilégiés par les participants", relève Gautier Chapuis, adjoint au maire chargé de la végétalisation.

La grande rue de la Guillotière a complètement été végétalisée.

"En termes de vision de l’espace public, cette rue est représentative de ce que l’on porte", résume quant à lui Valentin Lungentrass, adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités. En plus d’offrir 2 500 m2 de nouvel espace piéton pour un "rééquilibrage fort de l’espace piéton", dixit le conseil municipal du 7e Vincent Monot, la piste cyclable a été renforcée. Tout en sachant qu’elle est un axe de passage plébiscité, notamment pour se diriger vers les Voies lyonnaises n°2 et n°7.

Lancés en début d'année 2024, les travaux s'étaient achevés début 2025. "Ce sont des projets consensuels, pas toujours au démarrage et pendant les travaux, mais ça l’est toujours quelques semaines après", assure le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard

"Des choses ne se remplacent pas…"

Un commerçant de la grande rue de la Guillotière

Visiblement, pas totalement. "Les travaux ont été une catastrophe, puis on m’a enlevé toutes mes places de stationnement et désormais, j’ai beaucoup moins de monde. Des choses ne se remplacent pas…", déplore Alban Bellon, propriétaire d’Inter Caves Lyon, qui assure avoir mis en vente son fonds de commerce. "Être commerçant à Lyon, c’est une gageure”, reprend-il, amer.

Si quatre placettes ont été créées, au premier abord agréables et dont les bancs sont déjà occupés par les Lyonnais, elles n’ont pas fait le bonheur des commerçants. À l'entrée de la rue par l'intersection rue Garibaldi, l'une de ces placettes a par exemple pris la place d'un petit parking, remplacé donc par un îlot végétalisé et des bancs.

Située à quelques pas de là, l’épicerie Olea Market déplore ce changement. Bon nombre de leurs clients stationnaient furtivement ici, le temps de leur passage dans l'épicerie, racontent leurs gérants Mohaya et Mays Aljuhmani. "Même nos livreurs ne trouvent plus de places", regrettent-ils.

Toutes les places de stationnement n'ont pas été conservées.

Là où les écologistes ont fait le choix de ne pas rendre la rue 100 % piétonne, le sujet de la voiture s'invite malgré tout. Tout en haut de la grande rue, au niveau du boulevard des Tchécoslovaques, les quatre voies n'en sont plus qu'une, et profitent incontestablement aux piétons. "La piétonnisation est une priorité", rappelle Bruno Bernard. La voiture n'en est pas une, mais c'est aussi le sens de l'histoire. "On voit que même au début du printemps, en avril, on a besoin de rafraîchir la ville", redit Gautier Chapuis, là où les arbres - fins et discrets - devraient à l'avenir apporter un ombrage bien apprécié.

