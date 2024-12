Lancé en 2021 par la Ville de Lyon, le projet "Parc des Balmes" de 80 hectares à Fourvière, devrait bientôt voir ses travaux commencer.

De nouveaux sentiers, jardins et belvédères permettront de découvrir plusieurs points de vue inédits sur la ville de Lyon. C'est ce que promet le projet "Parc des Balmes", lancé par la Ville de Lyon en 2021. Celui-ci concernera la colline de Fourvière, le 5e, ainsi que le 9e arrondissement. Afin de confirmer le projet, les élus du conseil municipal voteront une délibération le 12 décembre prochain, permettant la poursuite de l'opération et le lancement des travaux programmés au second semestre 2025.

Des sentiers au coeur de la ville

La création de ces sentiers en plein coeur de ville, permettra aux Lyonnais de flâner ou de pratiquer une activité sportive dans de nouveaux espaces verts et cheminements. Mais aussi de découvrir de nouveaux panoramas sur la ville, son patrimoine historique et sur la Saône, "il juxtaposera une mosaïque de paysages très diversifiés que les Lyonnaises, Lyonnais et visiteurs auront plaisir à arpenter ou y flâner. Il offrira de multiples panoramas exceptionnels sur la ville et son patrimoine historique, sur la Saône, jusqu’aux Alpes et permettra la découverte de nouveaux lieux.", explique Nicolas Husson, conseiller municipal en charge du projet.

De tout nouveaux sites, tels que les balmes de Fourvière seront alors accessibles au public. Un lieu composé de grands espaces naturels, véritable réservoir de biodiversité, pourtant méconnu de par sa position enclavée.

Début de travaux prévu pour 2025

En fonction des résultats du vote de délibération prévu le 12 décembre prochain, une première tranche des travaux devrait débuter au second semestre 2025. Celle-ci se fera alors autour de trois sites d'intervention, le premier dans le 9e arrondissement, prévoyant la liaison entre l'avenue Sergent Berthet et la montée des Carriers. Le second et le troisième dans le 5e, avec la requalification de la frange sud de la place Abbé Larue, et la création d'une liaison de la rue Cardinal Gerlier à la rue Pierre Audry.

Plan présentant les trois sites d'intervention (@Ville de Lyon)

Un coût total des opérations estimés à 4,39 millions d'euros pour cette première tranche de travaux.

