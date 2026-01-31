Actualité
Mobilisation en soutien à la police samedi 31 janvier à Lyon. (Crédit Alain Barberis)
Mobilisation en soutien à la police samedi 31 janvier à Lyon. (Crédit Alain Barberis)

"On craint des drames" : 1 500 personnes ont défilé aux côtés des policiers ce samedi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • 1 500 citoyens étaient présents ce samedi 31 janvier aux côtés des policiers lors du rassemblement organisé par le syndicat Alliance police nationale à Lyon pour alerter sur le manque de moyens et les chiffres de l’insécurité.

    "C’est complètement inédit", s’est félicité Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance police nationale dans le Rhône. À l’appel du premier syndicat policier de France, plusieurs rassemblements citoyens étaient organisés dans l’Hexagone ce samedi 31 janvier pour demander plus de moyens humains, matériels et juridiques et pour alerter sur les chiffres en hausse de la délinquance. À Lyon, 1 500 personnes se sont réunies aux côtés des forces de l’ordre.

    Lire aussi : La délinquance en hausse en 2025 dans le Rhône

    "Il ne nous reste plus que ça aujourd’hui pour nous faire entendre"

    "On a beau alerté depuis des années sur les manquements sécuritaires, il ne nous reste plus que ça aujourd’hui pour nous faire entendre", a déploré Alain Barberis. Le syndicat a par ailleurs rappelé qu’il manquait encore "300 gardiens de la paix, dont une centaine d’officiers de police judiciaire". Une situation qui, en plus d’entraîner un risque pour les policiers sur le terrain, implique aussi une lenteur administrative (plaintes qui s’accumulent, logiciels de procédure obsolètes) et donc favorise un "sentiment d’impunité". "Toutes les forces de sécurité intérieure sont concernées. L’État doit prendre des mesures plus qu’urgentes, faire de ce sujet une cause nationale sinon on craint des drames", a encore alerté Alain Barberis.

    Si les policiers "ne soufflent pas" depuis les attentats de Charlie Hebdo, "la bascule s’est faite au moment de l’affaire Nahel à l’été 2023. On sent maintenant que l’on veut tuer du flic", martèle encore le syndicaliste. À cela s’ajoute aussi "l’explosion" des tentatives d’homicide sur fond de trafic de drogue. "Le narcotrafic et les réseaux criminels étaient présents à Lyon, mais là, je dirais que l’on est dans du narco-terrorisme. Il n’y a pas une semaine qui passe sans des intimidations dans les quartiers avec des tirs à l’arme de guerre", assure-t-il. Et d’ajouter : "Aujourd’hui, on voit que les citoyens sont à 3 000 % derrière nous, mais ils sont inquiets, ils sont apeurés. Il ne faut pas oublier que ce sont eux les premières victimes", s’alarme encore Alain Barberis.

    Outre les citoyens présents, de nombreuses personnalités politiques, majoritairement de droite et d’extrême droite, étaient aussi présentes. Parmi lesquelles on a pu voir les candidats aux élections municipales, Jean-Michel Aulas, et métropolitaines, Véronique Sarselli et Tiffany Joncour. Le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, était également présent ce samedi matin, alors que les personnalités politiques de gauche étaient absentes. "À chacun d’analyser qui était présent ou non, mais notre objectif était clair depuis le début : il s’agit d’une marche citoyenne. De ce point de vue-là, notre but est atteint", préfère résumer Alain Barberis.

    Lire aussi : Sécurité à Lyon : "la situation n’est plus tenable" boxe Alain Barberis

    à lire également
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU écrase La Rochelle et s'impose 24 - 44

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU écrase La Rochelle et s'impose 24 - 44 18:45
    Mobilisation en soutien à la police samedi 31 janvier à Lyon. (Crédit Alain Barberis)
    "On craint des drames" : 1 500 personnes ont défilé aux côtés des policiers ce samedi à Lyon 18:21
    Carte bancaire
    Rhône : plus de 20 plaintes enregistrées face à une recrudescence d’arnaques aux faux coursiers 17:11
    François Gaillard
    Baisse de l'attractivité touristique à Lyon : François Gaillard dénonce la "logique de replis" menée depuis 2020 16:24
    PFAS au sud de Lyon : près de 200 riverains assignent Arkema et Daikin en justice 15:40
    d'heure en heure
    Amaïa Sainz Ruiz, adjointe dans le 9e arrondissement de Lyon.
    Municipales 2026 : l’élue écologiste Amaïa Sainz Ruiz rejoint l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi 14:59
    maire de saint fons christian duchene
    "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé 14:14
    Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir 13:28
    SUPER HÉROS & DINOSAURES EXPO
    Expo inédite : super-héros et dinosaures envahissent Lyon 12:42
    Tiffany Joncour
    Métropole de Lyon : effectifs renforcés, "tolérance zéro", Tiffany Joncour dévoile ses mesures pour les pompiers 12:00
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air est moyenne ce samedi à Lyon  11:25
    Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance  10:48
    Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : face aux chiffres "catastrophiques" de la délinquance, les policiers manifestent ce samedi 10:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut