Rhône : plus de 20 plaintes enregistrées face à une recrudescence d’arnaques aux faux coursiers

Depuis le mois d’août, les arnaques aux faux coursiers se multiplient à l’Est de Lyon et les appels à la vigilance se multiplient, alors que les forces de l’ordre décomptent déjà une vingtaine de plaintes.

La technique est si bien rodée qu'elle oblige les villes de la Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) à multiplier les appels à la vigilance. En effet, depuis le mois d’août 2025, les arnaques aux faux coursiers se multiplient dans le Rhône.

Des individus malintentionnés appellent ainsi des particuliers en prétendant être des employés de banque et assurent que leur carte bancaire a été piratée. Après avoir gagné la confiance des victimes en leur fournissant des informations personnelles, comme leur identité et leur solde bancaire, les malfaiteurs les préviennent qu’un coursier viendra récupérer leur carte à domicile pour leur en fournir une nouvelle. Une fois sur place, l’individu récupère la carte bancaire, la découpe en prenant soin de ne pas abîmer la puce électronique puis la recolle sur une autre carte pour effectuer des retraits immédiats.

Selon nos confrères du Progrès, près de 20 plaintes ont déjà été enregistrées depuis le mois d’août. Une enquête a par ailleurs été ouverte à Saint-Laurent-de-Mure après l’interpellation d’un faux coursier pris en flagrant délit. Les différentes communes rappellent de ne jamais remettre votre carte bancaire à qui que ce soit et de raccrocher immédiatement en cas de doute. Il est également conseillé aux particuliers de contacter la gendarmerie (04 78 40 80 02), la police municipale de Saint-Pierre-de-Chandieu (04 72 48 26 83) ou la police municipale de Mions (04 78 20 63 53).