Actualité
Carte bancaire
Carte bancaire

Rhône : plus de 20 plaintes enregistrées face à une recrudescence d’arnaques aux faux coursiers

  • par la rédaction

    • Depuis le mois d’août, les arnaques aux faux coursiers se multiplient à l’Est de Lyon et les appels à la vigilance se multiplient, alors que les forces de l’ordre décomptent déjà une vingtaine de plaintes.

    La technique est si bien rodée qu'elle oblige les villes de la Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) à multiplier les appels à la vigilance. En effet, depuis le mois d’août 2025, les arnaques aux faux coursiers se multiplient dans le Rhône.

    Des individus malintentionnés appellent ainsi des particuliers en prétendant être des employés de banque et assurent que leur carte bancaire a été piratée. Après avoir gagné la confiance des victimes en leur fournissant des informations personnelles, comme leur identité et leur solde bancaire, les malfaiteurs les préviennent qu’un coursier viendra récupérer leur carte à domicile pour leur en fournir une nouvelle. Une fois sur place, l’individu récupère la carte bancaire, la découpe en prenant soin de ne pas abîmer la puce électronique puis la recolle sur une autre carte pour effectuer des retraits immédiats.

    Selon nos confrères du Progrès, près de 20 plaintes ont déjà été enregistrées depuis le mois d’août. Une enquête a par ailleurs été ouverte à Saint-Laurent-de-Mure après l’interpellation d’un faux coursier pris en flagrant délit. Les différentes communes rappellent de ne jamais remettre votre carte bancaire à qui que ce soit et de raccrocher immédiatement en cas de doute. Il est également conseillé aux particuliers de contacter la gendarmerie (04 78 40 80 02), la police municipale de Saint-Pierre-de-Chandieu (04 72 48 26 83) ou la police municipale de Mions (04 78 20 63 53).

    à lire également
    François Gaillard
    Baisse de l'attractivité touristique à Lyon : François Gaillard dénonce la "logique de replis" menée depuis 2020

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Carte bancaire
    Rhône : plus de 20 plaintes enregistrées face à une recrudescence d’arnaques aux faux coursiers 17:11
    François Gaillard
    Baisse de l'attractivité touristique à Lyon : François Gaillard dénonce la "logique de replis" menée depuis 2020 16:24
    PFAS au sud de Lyon : près de 200 riverains assignent Arkema et Daikin en justice 15:40
    Amaïa Sainz Ruiz, adjointe dans le 9e arrondissement de Lyon.
    Municipales 2026 : l’élue écologiste Amaïa Sainz Ruiz rejoint l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi 14:59
    maire de saint fons christian duchene
    "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé 14:14
    d'heure en heure
    Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir 13:28
    SUPER HÉROS & DINOSAURES EXPO
    Expo inédite : super-héros et dinosaures envahissent Lyon 12:42
    Tiffany Joncour
    Métropole de Lyon : effectifs renforcés, "tolérance zéro", Tiffany Joncour dévoile ses mesures pour les pompiers 12:00
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air est moyenne ce samedi à Lyon  11:25
    Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance  10:48
    Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : face aux chiffres "catastrophiques" de la délinquance, les policiers manifestent ce samedi 10:10
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Bébé tué à la soude caustique à Lyon : l'employée de crèche condamnée en appel à 30 ans de prison 09:33
    Nuages et éclaircies
    Météo : une nouvelle journée nuageuse mais douce ce samedi à Lyon 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut