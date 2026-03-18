Les faits se sont déroulés mardi 17 mars, rue de la République, . Un individu a menacé les passants avec un couteau.

La tension est montée d'un cran rue de la République (2e arrondissement) mardi 17 mars. Aux alentours de 13 heures, un homme, d'apparence agitée, a effrayé quelques passants dans cette artère énormément fréquentée pendant la pause-déjeuner. Selon nos confrères de Lyon Mag, l'individu aurait brandi un couteau, menacé et insulté des passants, déclenchant un mouvement de panique.

Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour maîtriser la situation. Par l'intermédiaire d'un signalement diffusé sur les services de supervision de la Ville et aux indications de témoins, les agents ont pu suivre la trace du suspect. Suivi par un policier municipal hors service, l'individu a été interpellé quai du Général-Sarrail, dans le 6e arrondissement. Interpellé et placé en garde à vue, le suspect a été fouillé, et deux couteaux ont été retrouvés en sa possession.



Lire aussi : À Lyon, le projet des Terrasses de la Presqu'île devrait (enfin) voir le jour cet été



