"Mélenchon et son antisémitisme sournois" : Jean-Paul Bret dénonce les alliances de la gauche avec LFI

Après avoir déposé ses listes municipales et métropolitaines, le Jean-Paul Bret, ancien maire socialiste de Villeurbanne et candidat, dénonce les différentes alliances faites avec les Insoumis.

Sans surprise, l'ancien maire socialiste de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, fera cavalier seul au second tour des élections municipales et métropolitaines de Lyon. Le groupe "Avec Jean-Paul Bret pour Villeurbanne" a déposé sa liste en préfecture du Rhône mardi 17 mars. Pour rappel, le candidat se situe à la 2e place des deux scrutins avec 17, 99 % pour la ville et 49, 43 % pour la circonscription de Villeurbanne.

"Au regard des récentes dérives langagières de Jean-Luc Mélenchon et de son antisémitisme sournois, aucune formation de gauche n’aurait dû se livrer à pareille négociation"

Si son principal adversaire à la Ville, Cédric Van Styvendael (PS), ne s'est pas allié aux Insoumis, Jean-Paul Bret fustige les différentes alliances faites par l'Union de la gauche et des écologistes : "Depuis dimanche soir, le spectacle donné par les autres Gauches municipales et métropolitaines en dit long sur les stratégies velléitaires, dénonce le candidat. Au regard des récentes dérives langagières de Jean-Luc Mélenchon et de son antisémitisme sournois, aucune formation de gauche n’aurait dû se livrer à pareille négociation", ajoute-t-il, tout en félicitant la maire PS de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy de s'être opposé à une telle fusion.

Face à ce que Jean-Paul Bret considère comme "une totale confusion", le candidat avance : "À Villeurbanne, nous, comme nos colistières et colistiers, sommes les seuls à tenir un discours clair sur la relation à LFI."

Au second tour, ce dernier présentera ainsi les mêmes listes municipales et métropolitaines que lors du premier tour. Reste à voir s'il réussira à rattraper son retard sur Gabriel Amard à la Métropole (LFI/NFP) et sur Cédric Van Styvendael à la Ville (Union de la gauche).

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