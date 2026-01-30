Le ministère de l'Intérieur a publié sa première photographie de la délinquance enregistrée en 2025 dans le Rhône. Certains indicateurs connaissent une hausse importante.

Le département du Rhône connaît une dégradation inquiétante de sa situation sécuritaire en 2025, selon les derniers chiffres publiés par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). L'atlas départemental de la délinquance enregistrée révèle des hausses spectaculaires dans plusieurs catégories d'infractions.

Homicides et tentatives en forte hausse

Les homicides explosent avec une hausse de 32%, passant à 33 victimes en 2025. Les tentatives d'homicide enregistrent une progression encore plus alarmante de 47,1%, atteignant 153 victimes. La courbe des tentatives d'homicide dans le Rhône s'envole en 2025, dépassant largement les moyennes nationale et régionale.

Les violences physiques intrafamiliales augmentent de 2,5%, touchant 5 849 victimes. le Rhône suivant la tendance nationale. Les violences physiques hors cadre familial progressent de 11,6%, atteignant 7 395 victimes. Les violences sexuelles augmentent de 11,3%, avec 3 427 victimes recensées. La courbe montre une hausse constante depuis 2016, le département dépassant désormais nettement les moyennes française et régionale.

Explosion des vols violents

Les vols violents sans arme connaissent une explosion spectaculaire avec une hausse de 66,1%, s'établissant à 4 780 infractions. la courbe du Rhône s'envole littéralement, dépassant très largement les moyennes nationale et régionale qui restent stables. Les vols avec armes bondissent également de 38,8%, avec 379 infractions. Les vols sans violence contre des personnes augmentent de 12,1%, touchant 33 282 victimes.

Les cambriolages de logement enregistrent une baisse de 13,8%, avec 7 154 infractions en 2025. Les vols de véhicule diminuent de 6,2% (5 533 vols). En revanche, les vols dans les véhicules bondissent de 16,4%, atteignant 20 649 infractions. Les vols d'accessoires sur véhicules baissent de 2,7% à 4 968 faits.

Les stupéfiants en hausse

L'usage de stupéfiants bondit de 10,6% avec 11 133 personnes mises en cause, tandis que le trafic augmente de 12,6% à 1 973 mis en cause. La courbe du Rhône montre une accélération marquée depuis 2020, dépassant nettement les moyennes nationale et régionale. Le trafic augmente de 12,6% à 1 973 mis en cause, poursuivant une tendance haussière continue depuis 2016.

À noter qu'une partie de la hausse constatée sur de nombreux indicateurs peut s'expliquer notamment par l'effet de la mise en place des plaintes en ligne.