Villefranche-sur-Saône : un drone chargé de colis illicites intercepté au-dessus de la prison

En pleine nuit, un drone chargé de cigarettes, cannabis et téléphone a été repéré au-dessus d’une prison. Son pilote, âgé de 20 ans, a été arrêté sur un toit.



C'est ce qu'on appelle être pris sur le fait. Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, un homme de 20 ans a été surpris en pleine transmission de colis au drone dans la prison de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, vers 1 h du matin, les forces de l'ordre repèrent l'appareil. Ils remontent jusqu'à son point de décollage… le toit d'une entreprise.

Sur place, deux individus auraient été trouvés. Une femme qui faisait le guet, ainsi que le pilote du drone. Ce dernier, âgé de 20 ans et originaire de l'Ouest lyonnais est fouillé, et les forces de l'ordre retrouvent 330 euros en espèces, des colis prêts à être expédiés, et de la ficelle. La cargaison comprenait des paquets de cigarettes, des cartes SIM, de l’herbe de cannabis, et un iPhone.

Interrogé, le suspect n'a pas reconnu les faits. Il a été présenté au parquet et devrait comparaître devant le tribunal ce jeudi 19 mars. Sa complice a été remise en liberté.

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