Top 14 : le LOU écrase La Rochelle et s'impose 24 - 44

En déplacement à La Rochelle dans le cadre de la 16e journée du Top 14, les Lyonnais ont brillé en s’imposant 24 - 44.

C’est une victoire dont le LOU avait besoin après sa défaite lors du Racing il y a une semaine. Pour cette 16e journée du Top 14, les Lyonnais se rendaient à La Rochelle ce samedi 31 janvier et ont offert au public un superbe match lors duquel ils se sont imposés 24 - 44.

Le LOU n’a en effet pas perdu une minute pour prendre l’avantage lors de cette rencontre grâce à un essai réussi de Lorre à la 4e minute, suivi rapidement par ceux de Simmonds (25e minute) Dumortier (27e minute) Millet (37e minute), permettant aux Lyonnais de largement prendre le dessus à la pause (7 - 31).

À son retour sur la pelouse, le Stade Rochelais n’avait pas dit son dernier mot avec les essais de Niniashvili (40e minute), Concoriet (42e minute), mais les Lyonnais sont rapidement revenus dans le match avec l’essai de Marchand deux minutes plus tard. L’écart s’est pourtant réduit entre les deux équipes, mais cela n'aura pas été suffisant pour que La Rochelle prenne l'avantage. Wainiqolo et Méliande inscrivaient enfin les derniers essais du match aux 71e et 80e minutes, assurant ainsi la victoire aux Lyonnais.