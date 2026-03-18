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Anais Belouassa-Cherifi lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Municipales 2026 : à Lyon, sept candidats Insoumis intègrent la liste de Grégory Doucet

  • par Loane Carpano

    • Suite à des négociations avec la France Insoumise, sept candidats LFI intégreront la liste de l'écologiste Grégory Doucet au second tour des municipales.

    Les nouvelles listes du maire sortant, Grégory, Doucet viennent de tomber. Après une alliance scellée avec LFI et de nombreuses négociations, sept noms Insoumis sur 75 noms au total, ont été inscrits sur la liste de l'écologiste.

    "Les calculs ont été faits au prorata des résultats du premier tour. L’idée était aussi d’assurer l’impossibilité, pour les Insoumis, d’avoir une minorité de blocage au conseil municipal", confie une source proche du maire à nos confrères de Tribune de Lyon.

    Anaïs Belouassa-Cherifi, Florestan Groult, Albert Lévy...

    Parmi les sept noms Insoumis figurent, l'ex-candidate LFI retirée au profit de Grégory Doucet, Anaïs Belouassa-Cherifi (5e), Albert Lévy (13e), Sophie Charrier (16e), Florestan Groult (27e), Pauline Fevel (34e), Laurent Legendre (41e), Bruno Magnin (49e).

    Inscrits sur la liste, les candidats Insoumis ne pourront néanmoins pas être présents dans l'exécutif municipal en cas d'élection.

    Lire aussi : Que pensent ces Lyonnais de l'alliance entre Grégory Doucet et La France insoumise?

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