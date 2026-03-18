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SaintéLyon : les 20 000 dossards écoulés en un temps record

  • par V.G.

    • Les inscriptions de la 72e édition de la SaintéLyon, prévue fin novembre, ont fait le plein en moins d’une heure ce mardi 17 mars. Un engouement toujours aussi fort pour cette course hivernale emblématique.

    Le succès ne se dément pas pour la SaintéLyon. Ouvertes mardi 17 mars à 13 heures, les inscriptions pour l’édition 2026 ont été prises d’assaut : près de 20 000 dossards ont trouvé preneurs en moins d’une heure.

    Dans le détail, les épreuves phares comme la SaintéLyon, la SaintExpress, la SaintéSprint ou encore la SaintéTic affichent complet. Il ne reste plus que quelque place pour les formats en relais et pour la LyonSaintéLyon, épreuve ultime de 160 kilomètres.

    Malgré des tarifs élevés, les coureurs ont répondu présents, confirmant l’attractivité de cette course mythique reliant Saint-Étienne à Lyon. Les organisateurs invitent les retardataires à se tourner vers les listes d’attente, des désistements pouvant intervenir d’ici le départ, prévu les 28 et 29 novembre.

    Lire aussi : SaintéLyon : classement d'une 71e édition record sous les étoiles

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