Cette boucherie du 3e de nouveau fermée pour insalubrité, deuxième sanction en un an

Une boucherie du quartier de la Guillotière a été fermée par la préfecture du Rhône.

Rebelote pour la boucherie de l'Avenir, située dans le 3e arrondissement, qui est visée par une procédure de fermeture administrative. En cause, de nombreux manquements à l'hygiène.

Présence de rongeurs, de blattes mortes ou encore absence de traçabilité des denrées, la Boucherie de l'Avenir située au 35 rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon est visée par une procédure de fermeture administrative. Une décision communiquée par la préfecture via un arrêté ce mardi 17 mars.

Et une deuxième fermeture administrative en un peu moins d'un an pour cette boucherie. En avril dernier, les services d'hygiène avait relevé "a présence de déjections de nuisibles (rats, souris) dans les locaux de production" ou encore "la présence de denrées périmées".

Parmi les manquements reprochés à l'établissement cette année en plus de la détection de rongeurs et de blattes mortes, les mauvaises conditions de stockage des matières premières et des denrées utilisées. Le rapport du contrôle effectué signale également "le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage, des locaux sociaux et d'équipements."

L'arrêté préfectoral étant effectif jusqu'à la réalisation des mesures correctives, le propriétaire de la boucherie de l'Avenir, devra modifier de nombreuses choses comme revoir l'organisation afin de respecter "le parcours des denrées, du personnel, et des déchets", ou "effectuer un nettoyage approfondi des équipements et du matériel".

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