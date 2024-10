Un rassemblement pour défendre les services publiques et dire stop aux fermetures des bureaux de poste, se tiendra ce samedi à 11h, place Antonin Poncet.

Depuis 2020, cinq bureaux ont déjà baissé le rideau dans la capitale des Gaules et trois sont menacés de fermeture : les bureaux du Dauphiné, de Jean Macé et de Foch. Des fermetures en cascade qui inquiètent et agacent les usagers, qui se mobilisent via le lancement de pétitions en ligne.

Pour se faire davantage entendre, le Comité de défense des usagers des services publics, qui était déjà monté au créneau en juin contre la fermeture du bureau de poste des Terreaux, appelle au rassemblement samedi 5 octobre, à 11h, place Antonin-Poncet.

Dans un contexte de développement du commerce en ligne, avec un nombre de colis et de livraisons qui explosent, les usagers des services publics s'indignent : "c'est toujours le même schéma, en diminuant le nombre d'employé-es et les horaires d'ouverture, on rend la poste inadaptée aux besoins des usagers et on prend prétexte de la baisse de fréquentation pour fermer le bureau".

Plusieurs solutions proposées

Pour répondre à ces problématiques, le Comité de défense des services publics, propose par exemple, de reconstituer un opérateur public national, afin de répondre aux besoins de la population sur tout le territoire avec un maillage de proximité.

"Il faut des bureaux de poste de plein exercice offrant tous les services aux usagers, notamment bancaires, dans des plages horaires accessibles, et avec du personnel en nombre suffisant".

A lire aussi: