Bastien Joint, maire Les Républicains de Caluire-et-Cuire et candidat Grands coeurs lyonnais aux élections métropolitaines, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Bruno Bernard, président écologiste sortant de la Métropole de Lyon, a pris au piège les élus Grands coeurs lyonnais du plateau nord en annonçant, s'il est réélu, le lancement d'une nouvelle ligne de tramway qui desservira Caluire-et-Cuire et Rillieux-la-Pape. Une desserte réclammée par les élus du territoire. "Ce qui m’étonne, c’est que Bruno Bernard propose aujourd’hui ce qu’il n’a pas fait alors qu’il était en responsabilité depuis six ans. Les habitants ne sont pas dupes", s'agace Bastien Joint, maire LR de Caluire-et-Cuire.

"Aujourd’hui, tout le monde a compris la nécessité de traiter le sujet du Plateau Nord, au regard de ce qui préexiste et de son développement. Nous avons toujours été cohérents en disant qu’il faut travailler à l’échelle de l’agglomération sur l’axe est-ouest, mais aussi sud-nord", souligne Bastien Joint qui assure que sa liste Grands coeurs lyonnais proposera un projet pour améliorer la desserte de cette circonscription métropolitaine.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Bastien Joint

Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd’hui, nous sommes avec Bastien Joint. Vous êtes maire Les Républicains de Caluire-et-Cuire. Nous vous avons invité pour revenir sur une proposition faite par les écologistes et leur liste d’union de la gauche la semaine dernière : amener un tramway à Caluire puis le prolonger. C’est une solution de mobilité demandée par les élus du Plateau Nord, mais vous semblez la refuser. Est-ce que vous acceptez cette ligne ? Est-ce que vous pensez que c’est une bonne ligne proposée par le président de la Métropole de Lyon ?

Je crois tout simplement que Bruno Bernard est le champion du monde des volte-face, puisque lors des élections municipales et métropolitaines de 2020, nous avons, avec l’ensemble des élus du Plateau Nord, porté la candidature de ce territoire pour accueillir un mode de transport lourd. À l’époque, nous parlions de métro, aujourd’hui de tramway semi-enterré. Bruno Bernard, à la suite de cette demande, a initié une consultation en 2021 qui a réuni plusieurs milliers de personnes sur le Plateau Nord et qui a légitimé la demande des maires. Pourquoi a-t-elle été légitimée ? Parce que les pré-études ont montré que cela concernait entre 60 000 et 80 000 déplacements par jour.

Ce qui est plus qu’une ligne de métro, que vous soutenez par ailleurs, le métro E.

Au-delà de ce volume de déplacements, il y avait aussi l’opportunité de desservir un corridor de plus de 100 000 habitants, puisque la ligne étudiée en 2021 concernait Villeurbanne, Caluire-Sathonay et Rillieux-la-Pape. Sur ce corridor, vous avez des équipements forts : la Part-Dieu, la Cité internationale, le centre d’affaires, Montessuy, la zone économique de la Périca, et toute la ville nouvelle de Rillieux-la-Pape en passant par Sathonay, qui dispose d’une grosse gare.

Donc vous êtes pour, vous trouvez que c’est une bonne idée, mais pas si elle est proposée par Bruno Bernard.

Absolument pas. Ce que je dis, c’est qu’à un moment donné, Lyon est la capitale des embouteillages, qu’il y a des enjeux de qualité de l’air et que les études montrent très clairement que nous avons besoin d’un transport lourd sur le Plateau Nord. Ce qui m’étonne, c’est que Bruno Bernard propose aujourd’hui ce qu’il n’a pas fait alors qu’il était en responsabilité depuis six ans. Les habitants ne sont pas dupes. La solution qu’il propose, notamment sur la portion semi-enterrée sous la montée des Soldats, c’est une solution que je lui ai proposée juste après mon élection.

Votre élection est récente, à l’été 2025.

J’ai été élu le 26 juillet 2025 et quelques semaines après, je me suis retrouvé dans son bureau pour discuter des dossiers de Caluire. Nous sommes revenus précisément sur ce dossier de transport lourd. Je lui ai proposé cette solution alternative, qui est une variante à ce qui existait jusqu’à présent, car un mode semi-enterré permet de diminuer les coûts. En 2021, il y avait trois scénarios : un scénario aérien, un scénario semi-enterré, et le scénario de la voie verte avec prolongement du métro C en aérien. J’ai rappelé que 14 531 personnes s’étaient mobilisées pour préserver le parc linéaire urbain de Caluire. Si l’on prolonge la ligne C, qui est une ligne à crémaillère, on ne peut aller que sur trois kilomètres. Moi, j’accepte de le faire, mais uniquement en souterrain. Or ces trois kilomètres ne suffisent pas pour aller jusqu’à Osterode et créer un grand parc-relais captant les flux du nord du Rhône et de l’Ain.

Aujourd’hui, quand Bruno Bernard propose d’exproprier des dizaines de familles sur la montée des Soldats, c’est hors de question. La variante que je lui propose, c’est de creuser uniquement sous la montée des Soldats, puis de remonter en site propre sur l’avenue Général-Leclerc face au centre commercial Auchan, où le profil de voirie permet déjà d’accueillir un trolleybus. Cela permet aussi de gérer la pente, car un tramway en descente sur la montée des Soldats pose de lourds problèmes techniques et coûteux. En tant que maire de Caluire, je dis que cette variante coûte peut-être trois fois moins cher que ce qui était proposé en 2021 : on n’enterre pas toute la ligne, mais uniquement les points noirs.

Vous lui reprochez de faire cette proposition maintenant. Pourtant, votre liste métropolitaine, Grand Cœur Lyonnais, ne parle pas de la desserte du Plateau Nord. Est-ce qu’il y aura une annonce complémentaire ? Est-ce que vous soutenez une liste qui ne prévoit rien pour votre territoire ?

C’est très simple. Grand Cœur Lyonnais a phasé ses annonces. Aujourd’hui, tout le monde a compris la nécessité de traiter le sujet du Plateau Nord, au regard de ce qui préexiste et de son développement. Nous avons toujours été cohérents en disant qu’il faut travailler à l’échelle de l’agglomération sur l’axe est-ouest, mais aussi sud-nord.

Il y aura donc des annonces ?

Absolument.

Parce que pour l’instant, les annonces, c’est surtout un métro E qui engloutit tout le budget du SYTRAL.

Nous travaillons à un plan de transport en commun à l’échelle de l’agglomération, c’est le positionnement de Véronique Sarselli et du groupe.

Grand Cœur Lyonnais réfléchit aussi à d’autres modes, comme un téléphérique. Est-ce que vous accepteriez une desserte par téléphérique ?

On a perdu six ans. Ce genre de projets aurait dû être étudié pendant le mandat. Je ne suis pas contre, d’autant plus que dans certains secteurs peu urbanisés, cela peut avoir du sens. On pourrait imaginer un hub de transport pour capter les véhicules venant du nord du Rhône et de l’Ain et mieux connecter le Nord à l’Est de Lyon. Mais ce n’est pas moi seul qui décide : il faut lancer des études.