Lors de la commission permanente du 26 janvier, la Métropole de Lyon a voté une enveloppe de 103 000 euros au profit de six structures de "management" de centre-ville : des structures permettant d'aboutir à des solutions pour promouvoir, valoriser et améliorer l'attractivité du centre-ville.

Six structures soutenues

La Métropole de Lyon renouvelle ainsi son soutien au profit de six structures d'animation : la Commune de Neuville-sur-Saône, la Commune de Givors, l’association Lyon 7 Rive Gauche, l’association My Presqu’île, l’association Oullins centre-ville et la Société villeurbannaise d’urbanisme.

Les sommes allouées à ces structures devraient leur permettre de mettre en oeuvre leurs différents plans d'actions au profit des centres-villes. Entre autres, des animations portées par les associations de commerçants visant à augmenter la fréquentation en centre-ville, ou encore, de la prospection et de l’accompagnement des évolutions du marché pour favoriser la venue d’investisseurs et de clients.

