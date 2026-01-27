Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon débloque 103 000 euros pour le commerce de centre-ville

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Le 26 janvier, la Métropole de Lyon a voté une enveloppe de 103 000 euros au profit de six structures valorisant et améliorant l'attractivité des centre-villes.

    Lors de la commission permanente du 26 janvier, la Métropole de Lyon a voté une enveloppe de 103 000 euros au profit de six structures de "management" de centre-ville : des structures permettant d'aboutir à des solutions pour promouvoir, valoriser et améliorer l'attractivité du centre-ville.

    Six structures soutenues

    La Métropole de Lyon renouvelle ainsi son soutien au profit de six structures d'animation : la Commune de Neuville-sur-Saône, la Commune de Givors, l’association Lyon 7 Rive Gauche, l’association My Presqu’île, l’association Oullins centre-ville et la Société villeurbannaise d’urbanisme.

    Les sommes allouées à ces structures devraient leur permettre de mettre en oeuvre leurs différents plans d'actions au profit des centres-villes. Entre autres, des animations portées par les associations de commerçants visant à augmenter la fréquentation en centre-ville, ou encore, de la prospection et de l’accompagnement des évolutions du marché pour favoriser la venue d’investisseurs et de clients.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon acte la création un parc photovoltaïque sur l'île de la Chèvre

