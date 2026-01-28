Un mercredi gris et humide à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus

C'est une nouvelle journée grise et pluvieuse qui attend l'agglomération lyonnaise ce mercredi 28 janvier 2026.

Au lendemain d'une journée particulièrement pluvieuse, la situation ne va pas tellement évoluer dans le ciel lyonnais ce mercredi 28 janvier. Le ciel restera bouché tout au long de la journée avec encore des pluies régulières le matin, faiblissant l'après-midi.

Côté températures il fait 5 degrés ce matin et le mercure atteindra les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.