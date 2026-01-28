Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un mercredi gris et humide à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée grise et pluvieuse qui attend l'agglomération lyonnaise ce mercredi 28 janvier 2026.

    Au lendemain d'une journée particulièrement pluvieuse, la situation ne va pas tellement évoluer dans le ciel lyonnais ce mercredi 28 janvier. Le ciel restera bouché tout au long de la journée avec encore des pluies régulières le matin, faiblissant l'après-midi.

    Côté températures il fait 5 degrés ce matin et le mercure atteindra les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.

    à lire également
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi gris et humide à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Bastien Joint
    "On a perdu six ans" : Bastien Joint critique la stratégie transports de Bruno Bernard pour le plateau nord 07:00
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon débloque 103 000 euros pour le commerce de centre-ville 27/01/26
    Rétro-gaming, création de Pokéball... : le Japan Mania Festival revient près de Lyon 27/01/26
    d'heure en heure
    Le rallye Charbo Classic avance sa neuvième édition qui se tiendra les 6 et 7 mars 27/01/26
    Place travaux
    Lyon : dans le 8e arrondissement, la Place du Bachut poursuit sa métamorphose 27/01/26
    JO 2030 : après les démissions, le Cojop lance une mission pour clarifier sa gouvernance 27/01/26
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    Lyon : le District de football demande le stationnement gratuit pour ses bénévoles 27/01/26
    ZFE vignette crit'air
    Lyon : le sort de la ZFE pourrait ne pas être scellé avant les élections municipales 27/01/26
    Elle continuait de vendre de l'alcool en pleine nuit : cette épicerie de Lyon fermée par la préfecture 27/01/26
    Légumes
    Lyon : à la Cité Jardin, des produits frais et locaux vendus à des prix solidaires 27/01/26
    "Louise", un bijou naturaliste à l’Opéra 27/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut