OL : une reprise de l'entrainement et d'innombrables questions

Paulo Fonseca, entraineur de l’Olympique Lyonnais. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais reprend l'entraînement lundi après-midi dans la plus grande incertitude quant à sa participation ou non au championnat de Ligue 1 en attendant de se présenter devant la commission d'appel de la DNCG, le gendarme financier du football français, le 10 juillet prochain.

C'est une reprise un peu particulière que s'apprêtent à vivre joueurs et staff de l'Olympique Lyonnais ce lundi 7 juillet. Toujours pas assurés d'être maintenus en Ligue 1 pour la saison qui arrive, les Lyonnais retrouvent les terrains d'entrainement dans l'après-midi, trois petits jours avant le passage du club devant la commission d'appel de la DNCG.

A lire aussi : La somme énorme que l'OL doit trouver avant son passage en appel devant la DNCG

Le gendarme financier du football français avait décidé de la rétrogradation administrative du club rhodanien en Ligue 2, le 24 juin.

29 joueurs attendus

Lundi, 29 joueurs sont attendus au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais à Décines-Charpieu (Métropole de Lyon) sous la direction du Portugais Paulo Fonseca. Parmi eux, des jeunes issus de l'équipe B, deux joueurs en convalescence, l'attaquant Ernest Nuamah et le milieu Orel Mangala de retour de prêt d'Everton (1ère div. anglaise).

Le meneur de jeu Thiago Almada bénéficie d'un retour de vacances différé après avoir joué des matches amicaux avec l'Argentine en juin. Pour le reste, c'est la plus grande incertitude pour les contours de l'effectif qui devraient beaucoup évoluer dans les prochaines semaines que l'OL soit maintenu ou non mais en attendant la décision de la commission d'appel, tout est bloqué.

A lire aussi : Poussé vers la sortie après la relégation de l'OL, John Textor menacé de poursuites par trois investisseurs

Après le départ de plusieurs éléments majeurs comme Nicolas Tagliafico, Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki, d'autres, parce qu'ils sont convoités, pourraient quitter le club comme le gardien Lucas Perri, les attaquants Georges Mikautadze et Malick Fofana, voire le milieu Corentin Tolisso.

Un club à l'arrêt

Si le contour de l'effectif qu'aura à sa disposition Paulo Fonseca pour débuter la saison 2025/2026 est plus flou que jamais, le programme des prochaines semaines pour le club lyonnais l'est tout autant. Matchs amicaux de reprise, stage de pré-saison... rien n'est officialisé par le club à un peu plus d'un mois de la reprise du championnat.

En attendant, en coulisse, la direction du club, et son nouveau duo de dirigeant, s'active pour préparer son appel devant la DNCG jeudi. Car l'avenir du club lyonnais ne se joue plus sur le terrain mais bien à Paris, devant la commission d'appel du gendarme financier du football fraçais.