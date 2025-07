La somme énorme que l'OL doit trouver avant son passage en appel devant la DNCG

(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L’Olympique Lyonnais va jouer son avenir en L1 devant la commission d’appel de la DNCG le 10 juillet prochain. Pour espérer être repêché, le club doit réunir plus de 200 millions d’euros, dont la moitié immédiatement.

Le compte à rebours à débuter pour l’Olympique Lyonnais. Le 10 juillet prochain, la commission d’appel de la DNCG — le gendarme financier du football français — examinera le recours du club contre sa relégation en Ligue 2, annoncé la semaine dernière. Pour espérer inverser la tendance et disputer la prochaine saison en Ligue 1, l’OL devra non seulement convaincre, mais surtout prouver qu’il a les moyens de faire face à ses engagements.

Selon les informations de nos confrères de L’Équipe, le maintien du club dans l'élite est désormais conditionné à deux exigences financières majeures : un apport immédiat de plus de 100 millions d’euros dans les comptes du club, et la garantie ferme d’au moins 100 millions supplémentaires pour couvrir les besoins de la saison à venir. Ces fonds devront être visibles sur les comptes ou garantis à première demande, via une banque ou un compte bloqué. Une demande habituelle de la part de la DNCG qui exige la même chose chaque année auprès de tous les clubs de l'élite.

Si John Textor, qui a échoué dans les grandes largeurs à défendre le club face à la DNCG, a été mis de côté, c'est désormais au duo Michel Kang - Michael Gerlinger de trouver cette énorme somme d'argent avant le 10 juillet. La présidente du club et le directeur général travaillent ensemble sur ce dossier et espèrent apporter des réponses à la DNCG. Lors de l'audition du 24 juin, seules des lettres d'intention avaient été présentées à la DNCG concernant les sommes d'argent, ce qui avait été jugé insuffisant par le gendarme du football français.

Des promesses de Textor qui n'ont pas suffit

Les dirigeants lyonnais doivent donc prouver leur capacité à injecter des liquidités sans s’appuyer uniquement sur des hypothèses de ventes de joueurs ou des montages hasardeux. John Textor avait notamment promis un apport de 70 millions d'euros de la part d'un investisseur venu au secours de l'OL en échange d'un pourcentage sur certaines recettes futures du club. L'ancien président lyonnais avait aussi promis à la DNCG une somme proche de 100 millions d'euros basée sur la vente hypothétique de nombreux joueurs lyonnais comprenant notamment Matic, Caleta-Car, Veretout, Perri, Tessmann, Fofana et Kumbedi.

L’organisme de contrôle attend cette fois des engagements clairs, crédibles, et immédiats. L'OL n'a plus le choix s'il ne veut pas vivre sa première saison en Ligue 2 depuis 1989.