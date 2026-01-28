OL-PAOK : un dispositif de sécurité renforcé pour un match à haut risques

La préfecture du Rhône a instauré un large périmètre d'interdiction dans Lyon pour le match de l'OL jeudi soir, classé à hauts risques.

Le match opposant l'Olympique Lyonnais au PAOK Salonique jeudi 29 janvier à 21 h au Groupama Stadium a été classé au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. La rencontre se déroule dans un contexte particulier après la mort de sept supporters grecs et trois blessés dans une collision entre leur minibus et un camion en Roumanie mardi 27 janvier, alors qu'ils se rendaient à Lyon.

Des violences à Lille lors de la venue du PAOK

La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant un large périmètre de la Presqu'île lyonnaise à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PAOK du mercredi 28 janvier à 12h au jeudi 29 janvier à 3h, puis du jeudi 29 janvier à 8h au vendredi 30 janvier à 1h. L'accès au stade est également interdit sans être passé par le point de rendez-vous obligatoire à Eurexpo et sans billet.

Des mesures strictes ont été décidées après de violents affrontements à Lille en octobre dernier lors de la venue du PAOK. Un dispositif de sécurité renforcé par des unités de forces mobiles sera déployé. Le transport et l'utilisation d'engins pyrotechniques sont interdits à l'intérieur et aux abords du stade. Suite au drame, les supporters organisés du PAOK ont annulé leurs déplacements et la tribune visiteurs restera fermée en signe de deuil.