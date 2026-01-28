Bourse, horaires aménagés... Les propositions de Bernard pour les collèges de la métropole de Lyon

Le président sortant de la Métropole de Lyon a présenté ses propositions de campagne pour les collèges de l'agglomération.

Candidat de la gauche et des écologistes pour les élections métropolitaines des 15 et 22 mars à Lyon, Bruno Bernard a présenté mercredi 28 janvier ses premières propositions pour les collèges dans la métropole de Lyon. Le président sortant a ainsi rappelé la construction de cinq nouveaux collèges au cours de son mandat, dont un en cours de construction à Albigny-sur-Saône.

Un dispositif "collégiens déjà citoyens"

Bruno Bernard propose ainsi de créer un dispositif baptisé "Collégiens déjà citoyens" pour "reconnaître, dès le collège", la capacité des élèves "à comprendre le monde, à débattre et à s'engager". Le dispositif vise à "développer la citoyenneté et le débat" notamment pour prévenir le harcèlement et lutter contre les discriminations. Il doit également permettre de "renforcer l'éducation au numérique et à l'esprit critique, face aux réseaux sociaux, à la désinformation, aux images manipulées et à l'intelligence artificielle".

L'écologiste veut par ailleurs lancer le programme "collèges ouverts" avec les établissements publics volontaires, "en priorisant ceux des quartiers populaires". Les activités périscolaires sur les pauses méridiennes et les mercredis après-midi seront développées et le lien avec les familles renforcé "via des espaces de dialogue et d'accompagnement".

Ces programmes doivent, selon Bruno Bernard, permettre de renforcer l'attractivité des collèges publics et ainsi favoriser la mixité sociale. Une action qui sera renforcée par "un schéma directeur métropolitain de la mixité scolaire", et le développement de collèges "à identité de projet, s'appuyant sur des classes à horaires aménagés". Enfin, le président sortant a rappelé sa proposition de bourse métropolitaine des stages de 3e pour garantir "un accès transparent et équitable aux offres de stage".