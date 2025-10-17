Nuits de Fourvière : Vanessa Paradis premier nom de l'édition 2026

La chanteuse se produira au théâtre antique de Fourvière les 8 et 9 juin prochains. Les premiers billets seront mis en vente fin novembre.

Son nouvel album "Le retour des beaux jours" sortait ce vendredi 10 octobre. Une chose est sûre, Vanessa Paradis viendra faire les beaux jours de Lyon les 8 et 9 juin 2026. L'annonce a été faite ce jeudi, l'interprète de "Joe le taxi" se produira sur la scène des Nuits de Fourvière. Le festival fête cette année ses 80 ans d'existence.

Un retour en grâce dans la Capitale des Gaules puisque son dernier concert remonte à 2019, au Radiant. A noter que les premiers billets seront disponibles lors de la vente de noël, les 27, 28 et 29 novembre prochains.

Cette annonce est synonyme d'un retour musical de plus grande envergure pour Vanessa Paradis, et celui-ci rime avec Lyon. En plus des Nuits de Fourvière, la chanteuse se produira à la LDLC Arena fin 2026, a-t-elle évoqué lors d'une interview accordée à Radio Scoop. L'occasion pour elle de venir défendre son dernier projet en date, produit par Etienne Daho. Entre classiques de son répertoire et nouveaux titres, nul doute que Vanessa emmènera les lyonnais… au paradis.