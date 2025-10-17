Sécheresse en Isère : la plupart des restrictions enfin levées

Les pluies de septembre ont permis une forte amélioration de la situation hydrologique en Isère. Seuls deux secteurs restent en alerte.

Bonne nouvelle pour les usagers de l’eau en Isère : la préfecture annonce la levée des restrictions sur la quasi-totalité des bassins versants du département. Grâce aux précipitations importantes enregistrées en septembre, les nappes et cours d’eau ont retrouvé un niveau jugé satisfaisant.

La situation s’est nettement améliorée sur l’ensemble du territoire, notamment sur les bassins d’Isle Crémieu, de la Bourbre, des 4 Vallées, du Trièves-Matheysine ou encore du Vercors et de la Chartreuse. Seuls les secteurs interdépartementaux de Bièvre-Liers-Valloire et Galaure/Drôme des Collines restent placés en alerte sécheresse (niveau 2 sur 4) pour les eaux souterraines.

Dans ces zones, des restrictions demeurent : limitation de l’arrosage entre 11h et 18h, interdiction de lavage des véhicules à domicile, de remplissage des piscines ou encore de nettoyage des façades et trottoirs. Les contrôles des services de l’État se poursuivent afin de préserver les milieux naturels tout en maintenant les activités essentielles.