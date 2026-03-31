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Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Nouvelles tensions à Rillieux : trois voitures incendiées près d'un collège

  • par LR
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    • Un feu de véhicules s’est déclaré lundi soir sur le parking du collège Paul-Émile Victor à Rillieux-la-Pape. Le sinistre intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la commune.

    Un nouvel incendie a mobilisé les secours lundi 30 mars en soirée à Rillieux-la-Pape. Selon nos confrères du Progrès, peu avant 21 heures, d’importantes fumées ont été signalées sur le parking du collège Paul-Émile Victor, où un premier véhicule a pris feu avant que les flammes ne gagnent rapidement deux autres voitures stationnées à proximité.

    Six sapeurs-pompiers et un engin ont été dépêchés sur place. Leur intervention a permis de maîtriser l’incendie et d’éviter qu’il ne se propage davantage aux abords de l’établissement ou au mobilier urbain. L’origine du sinistre reste pour l’heure inconnue.

    Cet épisode survient alors que la commune connaît depuis plusieurs jours une série de violences urbaines.

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