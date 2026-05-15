Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un vendredi frais et humide à Lyon, seulement 13 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi particulièrement frais et pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 15 mai 2026.

    Pour poursuivre ce weekend de l'ascension, le temps s'annonce mitigé à Lyon ce vendredi 15 mai 2026. Les pluies matinales devraient laisser place à des averses localement fortes dans l'après-midi, avant un léger mieux dans la soirée.

    Côté températures il fait seulement 8 degrés ce vendredi matin mais le mercure ne dépassera pas les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison (-8 degrés), et une fraicheur qui devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

    à lire également
    Elodie Corvaisier et Inès Torres Auré, candidats lyonnaises à la finale nationale de Ma Thèse en 180 secondes
    "La recherche n’a de sens que si elle peut toucher le grand public" expliquent deux doctorantes lyonnaises

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi frais et humide à Lyon, seulement 13 degrés attendus 07:14
    Elodie Corvaisier et Inès Torres Auré, candidats lyonnaises à la finale nationale de Ma Thèse en 180 secondes
    "La recherche n’a de sens que si elle peut toucher le grand public" expliquent deux doctorantes lyonnaises 07:00
    Un feu allumé devant un appartement de Meyzieu : une personne hospitalisée à Lyon 14/05/26
    Villeurbanne : à bord d’un scooter probablement volé, ils refusent d’obtempérer avant d’être arrêtés 14/05/26
    Lyon : une soirée dédiée à l’acteur Jet Li ce samedi à l’Institut Lumière 14/05/26
    d'heure en heure
    Lyon : un homme hélitreuillé après avoir été surpris au sommet de la passerelle du Collège 14/05/26
    Réouverture du Chemin Neuf aux voitures à Lyon : une mesure qui "nuit à la sécurité des cyclistes et des piétons" 14/05/26
    Alain Thebault, ancien détenteur de Seabubbles, relaxé par la cour d’appel de Lyon 14/05/26
    Lyon Urban trail
    Running. "Beaucoup de coureurs s'écrasent dans le sol à cause de leurs chaussures" 14/05/26
    police Lyon
    Écully : deux individus suspectés d’avoir incendié un portail d'habitation interpellés  14/05/26
    A Lyon, le "mai citoyen" est lancé dans le 8e arrondissement 14/05/26
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : le retour de la pluie améliore la qualité de l’air à Lyon  14/05/26
    Un incendie se déclare dans une entreprise de Meyzieu, le feu rapidement maîtrisé 14/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut