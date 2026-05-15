Un vendredi frais et humide à Lyon, seulement 13 degrés attendus

C'est un vendredi particulièrement frais et pluvieux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 15 mai 2026.

Pour poursuivre ce weekend de l'ascension, le temps s'annonce mitigé à Lyon ce vendredi 15 mai 2026. Les pluies matinales devraient laisser place à des averses localement fortes dans l'après-midi, avant un léger mieux dans la soirée.

Côté températures il fait seulement 8 degrés ce vendredi matin mais le mercure ne dépassera pas les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison (-8 degrés), et une fraicheur qui devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.