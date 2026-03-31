Un incident technique perturbe la ligne A du métro à Lyn depuis 8h33. Des bus relais ont été déployés.

La circulation est perturbée ce mardi 31 mars sur la ligne A du métro lyonnais. Selon le réseau TCL, un incident technique a entraîné l’interruption partielle du trafic depuis 8h33 entre les stations République Villeurbanne et Vaulx-en-Velin La Soie.

Pour limiter l’impact sur les usagers, des bus relais ont été mis en place entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie. Des dispositifs d’information et d’accompagnement sont également déployés sur le terrain afin d’aider les voyageurs à adapter leurs trajets.

La reprise de la circulation est estimée aux alentours de 9h30. Les équipes techniques restent mobilisées pour rétablir au plus vite un fonctionnement normal de la ligne, tout en présentant leurs excuses aux usagers pour la gêne occasionnée.