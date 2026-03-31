Actualité

Des "œufs de Pâques" pour dénoncer les nids-de-poule sur les routes à Lyon

  • par LR

    • Du 4 au 6 avril, les motards appellent les usagers à signaler les chaussées dégradées lors d’une opération nationale aussi symbolique que militante.

    Du 4 au 6 avril, la Fédération Française des Motards en Colère lance la sixième édition de l’opération "Œufs de Pâques pour nids-de-poule". L’objectif : alerter sur l’état des routes françaises en décorant les défauts dangereux de la chaussée avec œufs et paille, afin de mieux les signaler.

    A lire aussi : L’état des routes dans la métropole de Lyon cristallise les critiques

    Cette mobilisation, menée avec la Mutuelle des Motards et Moto Magazine, s’adresse à l’ensemble des usagers : automobilistes, cyclistes, motards ou piétons. Selon les motards, la dégradation du réseau routier, liée notamment au manque d’entretien et au vieillissement des infrastructures, représente un enjeu majeur de sécurité.

    D’après une étude du Cerema, l’état des routes intervient dans près de 30 % des accidents mortels. Les deux-roues sont particulièrement exposés, une simple perte de contrôle pouvant avoir des conséquences graves. À travers cette action symbolique, la FFMC entend rappeler l’urgence d’investir dans l’entretien des routes, jugé prioritaire ou important par 94 % des Français. Une manière originale de sensibiliser tout en appelant à une meilleure sécurité pour tous.

    à lire également
    Patrice Leconte
    Pour son prochain film, le réalisateur Patrice Leconte recherche des figurants à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Patrice Leconte
    Pour son prochain film, le réalisateur Patrice Leconte recherche des figurants à Lyon 09:50
    Messages injurieux : les cours suspendus dans un lycée de Givors 09:26
    Métro de Lyon, la station Bellecour – Mars 2019 © Antoine Merlet
    Le métro A partiellement à l'arrêt ce mardi à Lyon 09:10
    voiture police faits-divers
    Nouvelles tensions à Rillieux : trois voitures incendiées près d'un collège 09:01
    Des "œufs de Pâques" pour dénoncer les nids-de-poule sur les routes à Lyon 08:25
    d'heure en heure
    12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
    Une édition 2026 record pour le Lyon Urban Trail 08:17
    JO 2030 : la ministre des Sports refroidit l'idée des épreuves de glace à Lyon 07:53
    Hélène Geoffroy
    Hélène Geoffroy accuse LFI de populisme à Vaulx-en-Velin et suggère un départ de Faure du PS 07:44
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Un mardi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus 07:12
    Audrey Henocque
    Relation ville/métropole : "on a besoin les uns des autres", plaide Audrey Henocque 07:00
    Tramway TCL ligne
    Métropole de Lyon : des perturbations attendues dès ce soir sur la ligne de tramway T4 30/03/26
    Impôts, prime d'activité, APL… ce qui change au 1er avril 30/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut