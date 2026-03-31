Des "œufs de Pâques" pour dénoncer les nids-de-poule sur les routes à Lyon

Du 4 au 6 avril, les motards appellent les usagers à signaler les chaussées dégradées lors d’une opération nationale aussi symbolique que militante.

Du 4 au 6 avril, la Fédération Française des Motards en Colère lance la sixième édition de l’opération "Œufs de Pâques pour nids-de-poule". L’objectif : alerter sur l’état des routes françaises en décorant les défauts dangereux de la chaussée avec œufs et paille, afin de mieux les signaler.

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Cette mobilisation, menée avec la Mutuelle des Motards et Moto Magazine, s’adresse à l’ensemble des usagers : automobilistes, cyclistes, motards ou piétons. Selon les motards, la dégradation du réseau routier, liée notamment au manque d’entretien et au vieillissement des infrastructures, représente un enjeu majeur de sécurité.

D’après une étude du Cerema, l’état des routes intervient dans près de 30 % des accidents mortels. Les deux-roues sont particulièrement exposés, une simple perte de contrôle pouvant avoir des conséquences graves. À travers cette action symbolique, la FFMC entend rappeler l’urgence d’investir dans l’entretien des routes, jugé prioritaire ou important par 94 % des Français. Une manière originale de sensibiliser tout en appelant à une meilleure sécurité pour tous.