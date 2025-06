Rhône : 29 noyades l'été dernier dont 8 mortelles, des chiffres en hausse dans la région

Le dernier bilan de Santé publique France montre une légère baisse du nombre total de noyades accidentelles dans la région l’été dernier, mais une hausse préoccupante des décès.

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2024, 114 noyades accidentelles ont été recensées en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 119 l’été précédent. Le Rhône reste le département le plus touché avec 29 accidents, suivi de l’Ain (11) et de la Loire (10).

Si le nombre d’accidents diminue légèrement, celui des noyades mortelles augmente nettement : 39 décès ont été enregistrés en 2024 contre 26 en 2023. Huit personnes ont perdu la vie dans le Rhône, cinq dans l’Ain et cinq dans la Loire.

Les adultes sont les plus exposés, avec un taux de décès après noyade de 45 % contre 5 % chez les 0-5 ans. La moitié des accidents mortels surviennent en rivière ou plan d’eau. Pour les mineurs, les piscines privées restent un lieu à risque (30 % des décès), tandis que les adultes sont plus touchés en mer.