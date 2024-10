Nouveau tramway, BHNS prolongé... Le réseau TCL poursuit son développement dans l'est lyonnais

Deux nouvelle lignes "fortes" du réseau verront le jour à horizon 2030 dans l'est lyonnais.

Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard a officialisé jeudi 24 octobre la création de la ligne de tramway T8 et le prolongement du futur Bus à haut niveau de service (BHNS) Part-Dieu-Sept-Chemins. Deux nouvelles lignes "fortes" pour l'Est lyonnais, après les investissements sur les lignes T6, T9 et T10, qui s'ajoutent aux nombreuses Voies lyonnaises en cours de réalisation, toujours à l'Est, et alors que l'Ouest lyonnais devra se contenter d'un unique Tramway express.

L'est lyonnais, un secteur "stratégique"

Pour un coût estimé à 250 millions d'euros, le tramway T8 reliera Vaulx-en-Velin La Soie à la Gare de Vénissieux, permettant de créer une rocade tramway à l'est et de renforcer les connexions avec les métro D et A. Sur 8 km, dont une partie empruntera le tracé des lignes T5 et T2, ce nouveau tramway desservira le quartier du Terraillon à Bron, le campus Porte des Alpes de l'université Lyon 2 et ses 16 000 étudiants ainsi que Saint-Priest. Avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe prévue au démarrage, son temps de parcours sera de 21 minutes. Le projet devrait voir le jour à horizon 2030-2031.

Par ailleurs, le BHNS qui devait initialement relier Part-Dieu aux Sept-Chemins à Bron, sera prolongée sur 9 km jusqu'à Parilly, notamment pour permettre la desserte des zones d'activités représentant environ 22 000 salariés. Il doit permettre de relier Parilly à la Part-Dieu en 35 à 40 minutes. Le projet est estimé à environ 90 millions d'euros et la fréquence devrait être en moyenne de 14 minutes en heure de pointe au lancement, avec un BHNS sur deux prolongeant son parcours après Sept-Chemins. Il faudra en revanche patienter pour voir ce "superbus" parcourir l'est lyonnais puisque le projet a été découpé en trois phase, dont la dernière, reliant Sept-Chemin à Parilly, ne devrait pas débuter avant 2028-2029.

Les deux derniers projets du mandat

"Ce secteur de l'est lyonnais est stratégique. Ce sont des zones où l'activité est amenée à s'intensifier avec un développement des activités économiques des secteurs existants. On imagine aussi avec le maire de Saint-Priest que le secteur du Parc technologique peut évoluer vers une fonction résidentielle, tout comme le Champ du pont", indique Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du renouvellement urbain. "En 2020, nous avons fait le choix de lancer les projets T9 et T10 pour entamer une rocade à l'est lyonnais, c'était un choix fort et politique", assume Bruno Bernard.

Mais alors quid de l'Ouest lyonnais, parent pauvre des politiques de mobilités de la Métropole et du Sytral et dont la topographie n'est pas de nature à encourager l'utilisation du vélo. "Il y a une nouvelle ligne forte prévue, ça s'appelle le TEOL", balaye Bruno Bernard, qui indique le T8 et le prolongement du BHNS sont les deux derniers projets majeurs du Sytral pour ce mandat. Le TEOL lui est prévu pour 2032 et permettra de relier Saint-Priest à Alaï à Tassin-la-Demi-Lune.

