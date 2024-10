BHNS entre Lyon et Bron retardé : "Le président Bernard cherche un bouc émissaire"

Alors que Bruno Bernard s’agace que le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la Part-Dieu aux Sept Chemins, à Bron, prend du retard à cause du maire de la commune, ce dernier estime que le président de la Métropole de Lyon cherche un "bouc émissaire."

Le 24 octobre dernier, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard, annonçait la prolongation du Bus à haut niveau de service (BHNS) jusqu’à Parilly. Initialement prévu pour relier la Part-Dieu aux Sept Chemins, à Bron, le projet est désormais prolongé de 9 kilomètres. Alors que la première étape de ce BHNS doit voit le voir d’ici début 2026, reliant la Part-Dieu et Montchat Kimmerling, la seconde phase devrait se faire attendre.

C’est en effet ce qu’a déploré Bruno Bernard, estimant que "le projet n'est pas porté par le maire de Bron", Jérémie Bréaud (LR). Et d’ajouter : "Quand des sujets d'expropriation ou relatifs aux commerces se posent, la commune n'est pas dans l'accompagnement mais dans l'opposition." Une déclaration qui a vivement fait réagir le maire Les Républicains de la commune de l’est lyonnais.

"La Ville de Bron n’a jamais modifié sa position sur le BHNS"

Dans un communiqué publié ce lundi 28 octobre, Jérémie Bréaud assure dans un premier temps que "contrairement à ce qui a été suggéré, la Ville de Bron n’a jamais modifié sa position sur le BHNS. Depuis le début, notre vision était de privilégier un tramway plutôt qu’un BHNS pour cet axe stratégique." En septembre 2023, le maire de Bron avait par ailleurs fait voter un avis négatif concernant le projet de BHNS lors d’un conseil métropolitain, jugeant qu’il était "source de conflits" et nécessitait de procéder à "des expropriations de riverains et de commerçants."

Le maire indique également avoir dû "lutter pour obtenir des informations de la part du Sytral, qui a d’ailleurs organisé le premier comité de pilotage sans même y inviter la Ville." Et d’ajouter : "C’est lors de ce comité que des décisions fondamentales ont été prises, notamment sur le choix du mode de transport et du tracé. Ce phasage en deux étapes avait d’ailleurs été prévu dès le début par le Sytral pour des raisons techniques et financières, indépendamment de notre positionnement." En outre, Jérémie Bréaud juge "regrettable" que le Sytral "tente de rejeter la responsabilité de ses propres décisions sur la Ville de Bron."

Le maire de la commune estime enfin que "Le président Bernard cherche un bouc émissaire au lieu d’assumer ses erreurs... À moins qu’il ne connaisse pas ses dossiers. Nous ne sommes pas dupes, nos concitoyens non plus."

