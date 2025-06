La Métropole de Lyon et le Sytral ont décoré un tramway aux couleurs de la Coupe du monde de rugby 2023. (Photo Hadrien Jame)

Afin de mieux comprendre les déplacements et besoins des usagers du réseau, Sytral lancera sa grande enquête de mobilité dès juillet. Cette dernière concernera les territoires lyonnais, mais aussi les départements de l'Ain et de l'Isère.

Sytral Mobilités lance une nouvelle grande enquête de mobilité dans 564 communes des territoires lyonnais et des départements de l'Ain et de l'Isère. L'objectif : comprendre les déplacements quotidiens des 2,5 millions d'habitants des territoires afin de mieux répondre à leurs besoins.

Réalisée une fois tous les dix ans, l'enquête vise à suivre les évolutions des modes de déplacement des usagers, afin de planifier les projets d’aménagement et de transport et imaginer de nouveaux services. Sytral précise que l'enquête "permettra également de disposer de données pour évaluer le Plan de Mobilité des territoires lyonnais, prochainement adopté par SYTRAL Mobilités."

30 000 personnes interrogées

Pour récolter suffisamment d’informations et disposer d'un échantillon représentatif, le territoire sera découpé en 173 zones homogènes en nombre d’habitants. Au total, 30 000 personnes tirées au sort seront interrogées. Ces dernières seront alors questionnées sur l'ensemble de leurs déplacements de la veille. "Les résultats permettront de disposer d’une photographie des déplacements des habitants du territoire un jour de semaine et le week-end", précise le Sytral.

Selon les territoires, l'enquête sera réalisée en face à face, au domicile des personnes tirées au sort ou par téléphone. La collecte des données aura lieu entre novembre 2025 et avril 2026 et débutera dès juillet 2025 pour les territoires concernés par le face à face. A noter que la participation des personnes tirées au sort restera volontaire, les données récoltées seront quant à elles anonymisées et strictement confidentielles.

Carte des méthodes d'enquête utilisée suivant les différents territoires.©Sytral Mobilités

Lire aussi :