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Hôtel de Région. @WilliamPham

RN88 : la Région Auvergne-Rhône-Alpes salue la condamnation de militants écologistes opposés au chantier

  • par LR

    • Cinq militants écologistes impliqués dans des dégradations sur le chantier de la RN88 ont été de nouveau condamnés par la justice. La Région Auvergne-Rhône-Alpes voit dans cette décision un soutien au projet routier qu’elle juge structurant pour le territoire.

    La Région Auvergne‑Rhône‑Alpes se félicite d’une nouvelle décision de justice concernant l’opposition au chantier de la RN88. Déjà reconnus coupables en 2025 pour des faits de violence et de dégradations commis en 2023, cinq militants écologistes viennent d’être condamnés par le tribunal du Puy-en-Velay à verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.

    Pour la collectivité, ce jugement constitue une étape supplémentaire dans la poursuite d’un projet routier présenté comme essentiel pour l’aménagement du territoire. Un chantier en Haute-Loire qui a, depuis ses débuts, suscité de nombreuses critiques de la part d'associations écologiques qui dénoncent des lacunes environnementales majeures.

    "Cette condamnation envoie un message clair : dans une démocratie, le respect de l’État de droit doit primer", a réagi Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région et député de Haute-Loire. Il dénonce des actions menées, selon lui, "par une minorité de militants extrémistes" qui tenteraient d’empêcher l’avancée du chantier.

    Face aux oppositions, l’exécutif régional affirme qu’il poursuivra le chantier "avec rigueur et conviction", estimant que la RN88 répond aux attentes d’une majorité d’habitants. La collectivité promet ainsi de continuer à défendre ce projet qu’elle considère comme majeur pour l’avenir des territoires concernés.

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