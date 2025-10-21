Actualité
police lyon faits divers
Drôme : une quinquagénaire poignardée à mort, son compagnon arrêté

  • par La rédaction avec AFP

    • Une quinquagénaire a été poignardée à mort lundi après-midi à Montélimar dans la Drôme.

    Une homme d'une soixantaine d'années soupçonné d'avoir tué à coups de couteau sa compagne lundi après-midi en plein centre de Montélimar (Drôme), a été interpellé peu après, a-t-on appris auprès du parquet de Valence.

    L'agression s'est déroulée vers 13 h 00 à proximité du domicile de la victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a indiqué à l'AFP le procureur Laurent de Caigny, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

    L'homme s'est blessé

    Le suspect, "qui va sur ses 60 ans", a été ensuite arrêté à Sauzet, au nord-est de Montélimar, après avoir fui en voiture. L'homme "s’est lui même blessé" avant son interpellation "vraisemblablement avec une arme blanche aussi", a ajouté le procureur.

    Prise immédiatement en charge par un médecin secouriste, la victime est décédée sur place malgré "les tentatives de réanimation", ont indiqué à l'AFP les pompiers.

    L'homme interpellé, soupçonné d'avoir porté les coups mortels, est le conjoint de la victime et ils étaient "toujours a priori ensemble", a indiqué le procureur.

    Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre 2024, 96 féminicides conjugaux ont été recensés par les forces de sécurité en France en 2023, sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.

    police lyon faits divers
