Lyon : une pétition lancée pour demander un arrêt supplémentaire sur le trajet des navettes fluviales

Les habitants de Vaise ont lancé une pétition en ligne pour demander la création d’un arrêt supplémentaire au Port-Mouton sur le trajet des navettes fluviales.

Reliant le quartier de Confluence (2e arr.) à celui de Vaise-Industrie (9e arr.) en 35 minutes, les premières navettes fluviales TCL seront inaugurées en juin 2025. Alors qu’elles ne sont pas encore lancées, leur trajet fait déjà débat. Les conseils de quartier Vaise-Industrie-Rochecardon et Croix-Rousse-Saône, ainsi que des habitants du quartier de Vaise ont lancé une pétition en ligne pour demander la création d’un arrêt supplémentaire sur le trajet prévu.

Un arrêt "indispensable" pour les habitants

Dans leur pétition, les auteurs saluent la Métropole de Lyon "pour son initiative d’expérimentation", mais se disent "stupéfaits de constater que l'arrêt de Vaise au Port-Mouton a été écarté de l'itinéraire prévu." Comme annoncé en juin dernier par la Métropole de Lyon, les navettes effectueront pourtant leurs arrêts à Confluence, les terrasses de la Presqu’île Quai Sain-Vincent, le quai Saint-Vincent et enfin Vaise-Industrie.

"Notre demande est simple : nous exhortons la Métropole et le Sytral à reconsidérer leur décision et à réintégrer l'arrêt du Port-Mouton dans le cadre de l'expérimentation de la navette fluviale", expliquent-ils encore. Selon les habitants, l’arrêt au Port-Mouton serait "indispensable" car "stratégiquement situé près des voies cyclables, d’arrêts de bus et du métro."

Les premiers bateaux, dont l’exploitation sera assurée par la RATP et la société Yatch de Lyon, seront lancés en juin 2025 pour une phase d’expérimentation, avant l’offre complète en avril 2026. Le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL) envisage déjà 560 000 voyageurs par an.

