Actualité
Image d’illustration des bovins (©Pexels)

Dermatose nodulaire contagieuse : la zone réglementée levée en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La Rédaction

    • La préfecture du Rhône annonce la fin des restrictions instaurées mi-octobre. La région devient une zone vaccinale, permettant un assouplissement important des mouvements de bovins.

    Nouvelle étape dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Faute de nouveaux cas et grâce à une vaccination jugée suffisante, la zone réglementée mise en place le 14 octobre est entièrement levée depuis le 30 novembre. Elle devient désormais une "zone vaccinale", où les bovins vaccinés peuvent de nouveau circuler de manière élargie.

    A lire aussi : Dermatose bovine : "Ce qui nous importe, c'est de rouvrir les marchés"

    Les animaux peuvent notamment quitter cette zone pour rejoindre des territoires indemnes, sous réserve d’un examen vétérinaire et d’un laissez-passer sanitaire. Ils peuvent aussi y entrer, à condition d’être vaccinés dès leur arrivée et de rester sur place au moins 28 jours. Cette évolution permet la réouverture du marché aux veaux de Saint-Laurent-de-Chamousset, qui a annoncé qu'elle redémarrerait son activité en janvier.

    La préfète Fabienne Buccio salue "une situation très satisfaisante", fruit du travail des éleveurs, vétérinaires et services de l’État. La vigilance demeure toutefois : les zones du Jura, du Doubs et des Pyrénées restent sous surveillance étroite, tandis que la France poursuit les discussions européennes pour rouvrir pleinement les marchés bovins issus de zones vaccinées.

    à lire également
    Brice Hortefeux
    Brice Hortefeux dépose un recours et s'accroche à son siège à la région Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Dermatose nodulaire contagieuse : la zone réglementée levée en Auvergne-Rhône-Alpes 11:05
    Brice Hortefeux
    Brice Hortefeux dépose un recours et s'accroche à son siège à la région Auvergne-Rhône-Alpes 10:33
    Entre émerveillement et déception : nos tops et nos flops de la Fête des Lumières à Lyon 10:00
    Lyon : des perturbations à prévoir sur la ligne de tramway T1 la semaine prochaine 09:33
    Caméras
    Lyon : des caméras volées sur le tournage d'une série TF1 09:12
    d'heure en heure
    Evasion spectaculaire de la prison de Lyon-Corbas : une surveillante mise en examen 08:52
    Lyon : les salariés de Boehringer Ingelheim en grève après l’annonce de 150 suppressions de postes 08:22
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce vendredi 08:05
    L'Asvel s'est accrochée mais perd (encore) contre l'Hapoel Tel Aviv 07:44
    Neige-verglas : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la grisaille ce vendredi à Lyon sous des températures de saison 07:14
    Fête des Lumières : "la tradition c'est aussi d'innover", assure Audrey Hénocque 07:00
    Boite de nuit
    Lyon reste une grande ville de nuit mais bascule dans le early-night 04/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut