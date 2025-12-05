La préfecture du Rhône annonce la fin des restrictions instaurées mi-octobre. La région devient une zone vaccinale, permettant un assouplissement important des mouvements de bovins.

Nouvelle étape dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Faute de nouveaux cas et grâce à une vaccination jugée suffisante, la zone réglementée mise en place le 14 octobre est entièrement levée depuis le 30 novembre. Elle devient désormais une "zone vaccinale", où les bovins vaccinés peuvent de nouveau circuler de manière élargie.

A lire aussi : Dermatose bovine : "Ce qui nous importe, c'est de rouvrir les marchés"

Les animaux peuvent notamment quitter cette zone pour rejoindre des territoires indemnes, sous réserve d’un examen vétérinaire et d’un laissez-passer sanitaire. Ils peuvent aussi y entrer, à condition d’être vaccinés dès leur arrivée et de rester sur place au moins 28 jours. Cette évolution permet la réouverture du marché aux veaux de Saint-Laurent-de-Chamousset, qui a annoncé qu'elle redémarrerait son activité en janvier.

La préfète Fabienne Buccio salue "une situation très satisfaisante", fruit du travail des éleveurs, vétérinaires et services de l’État. La vigilance demeure toutefois : les zones du Jura, du Doubs et des Pyrénées restent sous surveillance étroite, tandis que la France poursuit les discussions européennes pour rouvrir pleinement les marchés bovins issus de zones vaccinées.